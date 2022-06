La exposición 'Laberinto y Locura', de Diego Santos, llega a la Casa Gerald Brenan de Málaga

MÁLAGA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo expositivo 'Estrellas para Brenan' de la Casa Museo Gerald Brenan de Churriana, espacio cultural dependiente del Ayuntamiento de Málaga, inaugura este jueves, 30 de junio a las 20.00 horas, la exposición individual 'Laberinto y locura', del malagueño Diego Santos.

La muestra, cuya comisaria es Marta del Corral, responsable del programa 'Estrellas para Brenan', podrá visitarse hasta el 28 de octubre. Se prevén diversas actividades culturales paralelas como visitas guiadas, conciertos y conferencias durante estos meses.

En ella se podrá ver un fiel reflejo de la continua relectura que realiza Santos a los lenguajes de las vanguardias históricas, sobre todo al cubismo y futurismo. En esta ocasión, la mirada se centra en la bailarina afroamericana Josephine Baker, uno de los iconos culturales más populares de la primera mitad del siglo XX.

Ella es, sin duda la gran protagonista de esta exposición, la talentosa y carismática bailarina de color que cautivó la vida parisina de los años 20 y 30 del pasado siglo. Haciendo suya la estética de las vanguardias del siglo XX, Diego Santos representa distintos capítulos de la vida la Venus de Bronce, quien a los 19 años dio el gran salto a la fama por su actuación en el Folies Bergère.

Santos inmortaliza los poderosos y sensuales movimientos de Baker a través de la geometría y el color. Apodada también como la Perla Negra o la Diosa Criolla, Baker sirvió de inspiración a muchos de los artistas que en aquellos años eran asiduos al Folies, entre los que se encontraban Picasso, Cocteau, Kandisnky, Giacometti, Duchamp, Radiguet, Maurice Chevalier, Le Corbusier, Adolf Loos, entre otros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, se da la circunstancia de que la también llamada Venus de Ébano actuó en Málaga con más de 40 años de diferencia: en abril de 1930 en el Teatro Cervantes, causando un gran revuelo, y en mayo de 1974 en el Tívoli World.

En esta muestra se incluyen dos retratos, uno de Gerald Brenan y otro de Gamel Woolsey, que fueron coetáneos de Baker, y que lucharon, como ella, aunque en distintos contextos, por la libertad de pensamiento. En el caso de Baker su antinazismo la llevó a formar parte activa de la Resistencia francesa.

Tomando prestados el título de la obra más significativa de Brenan, 'El laberinto español', y el nombre del lugar en el que Baker forjó su leyenda, el mítico cabaret parisino Folies (locura) Bergère, Diego Santos entrecruza las biografías de Brenan y la Venus de Bronce en un juego repleto de referencias históricas, políticas y artísticas.

Ambos personajes, definidos por Santos como "activistas y antibelicistas culturales", alcanzaron la plenitud lejos de sus países de origen, se encontraron inmersos en los enfrentamientos bélicos que les tocó vivir --el autor británico fue corresponsal en la Guerra Civil española y Baker ejerció como espía durante la Segunda Guerra Mundial-- y fueron testigos de la efervescencia cultural de su tiempo. Por estos motivos, Santos también presenta sendos retratos al óleo de Brenan y Baker con uniforme militar, firmes en sus valores y dispuestos a luchar por sus ideales.

Para inmortalizar al matrimonio formado por Brenan y Woolsey, el artista se decanta por el lápiz y el carbón, creando dos delicados retratos que irradian juventud, esperanza y esa inquietud que tanto el hispanista como la autora de 'Málaga en llamas' mostraron ante las atrocidades de la guerra.

'Laberinto y locura' se completa con el audiovisual Brenan/Baker, en el que Diego Santos y el director de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján, reflexionan sobre ambas figuras históricas y el tiempo que les tocó vivir.

DIEGO SANTOS

Diego Santos (Málaga, Churriana, 1953) es un creador polifacético (pintor, escultor, diseñador, decorador de interiores, etcétera). Miembro fundador del Colectivo 7/10 e integrante del Colectivo Palmo, en 1979 inicia su periplo expositivo con varias muestras individuales en la Galería de la Diputación de Málaga.

En 1987 presenta 'El estilo del relax' en el Colegio de Arquitectos, una exposición y un libro dedicado a definir el diseño arquitectónico de los años cincuenta y sesenta en la Costa del Sol. 'Lo profundo es el aire' (CAC Málaga), 'Museum in The Mirror' (Museo del Patrimonio Municipal de Málaga), 'Picasso on The Beach' (Fundación Picasso-Museo Casa Natal) o 'Decodrama' (Sala Alameda) son algunas de sus exposiciones más destacadas.

'Laberinto y locura' supone la cuarta propuesta de 'Estrellas para Brenan', ciclo expositivo de la Casa Museo Gerald Brenan inaugurado en 2020 con 'Litografía reciente', de Enrique Brinkmann, a la que siguió el pasado año la muestra 'In the Twilight Kingdom/En el reino de las penumbras', de Chema Cobo; y finalmente, este año, en marzo, se inauguró la colección particular de MC Gonzalo Gómez Hoyo, titulada 'Arte y literatura: vasos comunicantes'.