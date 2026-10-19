Un fallecido y tres heridos al caer una roca sobre un vehículo en Benaoján (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de una carretera provincia Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas al caer una roca sobre un vehículo en la localidad malagueña de Benaoján.

Según han informado a Europa Press desde Emergencias 112 Andalucía, los hechos han sucedido sobre las 16,11 horas cuando una piedra ha caído sobre el vehículo en la MA-8400.

En ese momento se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a los servicios sanitarios, que han confirmado el fallecimiento de un hombre de 41 años.

Además, otras tres personas, dos hombres de 21 años y una mujer de 19 años, han resultado heridas y han sido trasladadas a un centro sanitario, según las mismas fuentes.