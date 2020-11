Familia de García Caparrós lamenta "la dejadez" de las administraciones con las víctimas de la Transición

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia García Caparrós, las tres hermanas del joven asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977, han hecho público un comunicado en el que lamentan "la dejadez" de las administraciones con las víctimas de la Transición.

Asimismo, han asegurado que "no nos van a callar, no vamos a parar, hasta que el Estado haga sus deberes con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Transición", precisan en un comunicado en el que insisten en que "vamos a seguir pidiendo transparencia en nuestra historia y compromiso político para que nuestros familiares asesinados no caigan en el olvido".

En el comunicado, la familia ha recordado que han acudido durante décadas a la esquina de la Alameda de Colón de Málaga capital, lugar donde dio sus últimos pasos, ya casi sin vida, su hermano Manuel José, que fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando participaba en la manifestación por la autonomía andaluza; señalando que este año, debido a la pandemia, la celebración del 4-D será "muy distinto, sin concentración".

Al respecto, tras señalar que saben que van a tener "mucha gente buena que hará su homenaje a nuestro hermano de alguna forma", han indicado que acudirán ese día al Jardín de la Memoria de Málaga donde descansa junto a sus padres para rendir en privado su homenaje familiar. "Este 4-D para nosotras es muy especial, porque cada vez tenemos más apoyo de la gente, y cada vez vemos cómo la administración, el Estado y sus instituciones, están más lejos de nuestra causa".

Así, han recordado que hace ya más de dos años que solicitaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión para hablar de su caso y el de otras víctimas de la transición: "Nos dio mucha alegría recibir una respuesta al poco tiempo de nuestra petición, donde se nos decía que se iba a tener en cuenta esta solicitud", pero "sigue pasando el tiempo y no hay ningún tipo de interés ni acercamiento".

En este sentido, han señalado que una de las cuestiones que querían abordar era la desclasificación de los documentos de la Comisión de Encuesta de enero de 1978, "que aún hoy siguen sin ser públicos a familiares, investigadores y juristas".

"El que negó el acceso total a la comisión de encuesta fue el Gobierno del PP, pero después hemos comprobado cómo el gobierno del PSOE y más recientemente, PSOE-Unidas Podemos, ni se acordaron de esta petición ni han pensado en la esperanza que personas como nosotras, familiares de víctimas de la transición, hemos depositado en un gobierno diferente. Es triste que te digan siempre que nuestros muertos son los que hicieron posible la democracia, cuando ves que la democracia se ha olvidado de ellos", han lamentado.

En el caso de Andalucía, continúa el comunicado, "hace apenas una semana se nos ha denegado a la Asociación García Caparrós una subvención que solicitamos para realizar un material didáctico --para centros educativos--".

"Queremos que los escolares y estudiantes de Andalucía tengan acceso a la verdad, de cómo la policía franquista y la ultraderecha mató a muchos jóvenes andaluces en la época de la transición de la dictadura a la democracia", han explicado, al tiempo que han lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no se reunió con nosotras, y eso que se lo pedimos públicamente el 4-D del año pasado, y nos llamaron en la misma mañana para llegar a un acuerdo de encuentro".

"Ahora por una cuestión técnica, de solución fácil, nos han rechazado la posibilidad de subvención para elaborar este material", han señalado. No obstante, han asegurado que "vamos a sacar ese material didáctico con la fuerza de nuestra gente, y así a partir del 4-D comenzaremos un crouwdfounding, apoyados por nuestra Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición y otras entidades solidarias con nuestra causa".

"Haremos un material didáctico para que todo el mundo lo pueda descargar y usar en sus casas, en sus aulas, de forma telemática, presencial... una herramienta educativa para que la ciudadanía conozca su historia", han concluido.