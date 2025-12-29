Las ferias de Sabor Málaga durante este año generan unas ventas de 2,5 millones de euros para un centenar de empresas

Feriaa Sabor a Málaga en una image de archivo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ferias organizadas por Sabor a Málaga durante este año en siete municipios de la provincia han generado una ventas de 2,5 millones de euros para el centenar de empresas adheridas a esta marca de la Diputación de Málaga de apoyo al sector agroalimentario que han participado en los eventos.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado el impacto económico que ha tenido para los productores locales participantes en las mencionadas actividades: seis ferias comarcales, la Gran Feria y GastroWine, desarrolladas en Torremolinos, Benalmádena, Vélez-Málaga, Nerja, Ronda, La Cala de Mijas y Málaga capital.

Salado ha incidido en la apuesta de la institución provincial "por reforzar la visibilidad y la comercialización de los productos malagueños, tanto dentro como fuera de la provincia" y ha anunciado que para 2026 se incrementará más de un 20% la dotación presupuestaria de Sabor a Málaga, que superará los cuatro millones de euros.

"Todo ello con el firme propósito de seguir impulsando y dinamizando el sector primario y luchar contra el despoblamiento", ha añadido Salado.

Además de las mencionadas ferias comarcales y la Gran Feria desarrollada durante los primeros días de diciembre --en la que han participado un total de 120 productores llegados de 45 municipios--, Salado ha recordado que la agenda de Sabor a Málaga ha estado marcada igualmente por la gestión de otros proyectos propios, como GastroWine, un evento especializado en torno al mundo de los vinos malagueños, celebrado el pasado mes de noviembre en el centro cultural La Térmica, así como la organización de los premios a los mejores quesos de cabra, los mejores vinos con DO Málaga y Sierras de Málaga y los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia.

Salado ha recalcado que este sello promocional, que engloba actualmente a más de 620 empresas, fundamentalmente pequeños productores artesanales, así como comercios de proximidad y negocios de restauración y hostelería, ha apostado por seguir dando a conocer los productos de kilómetro cero y la riqueza culinaria de nuestras comarcas en salones profesionales como el Salón Gourmet o H&T, encuentros B2B, expediciones y misiones comerciales internacionales a Colombia, Reino Unido y Nueva York, con el objetivo de abrir nuevos mercados y fortalecer las exportaciones.

"En total, se han desarrollado más de un centenar de actividades vinculadas a la promoción agroalimentaria y gastronómica, tanto en la provincia como a nivel nacional e internacional", ha apuntado.

De igual modo, Salado ha indicado que Sabor a Málaga ha estado presente en muy diversas acciones, como fiestas municipales, eventos sin ánimo de lucro, la edición de libros gastronómicos, jornadas técnicas, talleres y concursos.

Paralelamente, ha apoyado y ha colaborado en iniciativas de promoción de productos locales específicos como el tomate Huevo de Toro, la aceituna aloreña, las pasas o la cabra de pura raza malagueña, junto a la cultura culinaria sostenible vinculada a platos como el espeto, el gazpachuelo malagueño y decenas de recetas de nuestros municipios.

Al respecto, el presidente de la Diputación de Málaga ha resaltado el impulso al turismo gastronómico, "que contribuye a generar empleo y oportunidades de desarrollo económico y social especialmente en los pueblos del interior".