El Festival de Cine de Málaga convoca las ayudas a la creación audiovisual para 2026

El Festival de Málaga convoca las ayudas a la creación audiovisual para 2026 - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, convoca las ayudas a la creación audiovisual por decimotercer año consecutivo con el objetivo de incentivar y dinamizar la creación audiovisual en Málaga.

Estas ayudas van dirigidas a proyectos para la realización de cortometrajes de acción, animación o documental con una duración máxima de 30 minutos y temática libre. El plazo de presentación finalizará el 16 de enero de 2026, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Serán ayudas de cuantía variable, determinadas en cada caso por el jurado técnico constituido a tal efecto, con una cantidad máxima por proyecto seleccionado de 6.000 euros y una cuantía total, como máximo, de 50.000 euros para el ejercicio 2026.

Podrán participar en esta convocatoria tanto personas físicas, sin límite de edad, que hayan nacido, sean residentes, estudien o trabajen en la provincia de Málaga; como empresas y profesionales del sector audiovisual cuyo domicilio fiscal y centro de actividad principal estén radicados en la provincia de Málaga.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos proyectos en esta convocatoria. Únicamente serán proyectos elegibles aquellos realizados por el/la director/a o el/la productor/a de la obra audiovisual.

Con el objetivo de continuar con la apuesta del Festival de Málaga por la sostenibilidad ambiental, no se aceptarán proyectos en papel. Deben enviarse al email ayudas@malagaprocultura.com con asunto: Ayudas a la Creación Audiovisual 2026 / Título del proyecto.

Los proyectos seleccionados contarán con la asesoría de un jurado técnico (integrado por directores, guionistas, productores y técnicos de prestigio del cine español) a través de una tutoría de proyecto dirigida a mejorar y ajustar dichas propuestas a los requisitos de la convocatoria.

En anteriores ediciones, los seleccionados han contado con inmejorables tutores como Isaki Lacuesta, Rafa Cobos, Gracia Querejeta, Manuel Martín Cuenca, Mariela Besuievsky, Rodrigo Sorogoyen, Santi Amodeo, Xavi Puebla, Javier Ruiz Caldera, Alberto Rodríguez y Paco Cabezas, entre otros.

Los proyectos seleccionados se anunciarán en el 29 Festival de Málaga, que tiene lugar del 6 al 15 de marzo de 2026. Para la más amplia difusión de los trabajos realizados, los audiovisuales resultantes se incluirán en una sección especial de la programación del 30 Festival de Málaga, que tendrá lugar en 2027.