El festival Fancine de Málaga incluirá a creadores malagueños en su 33 edición con un apartado dedicado al talento local

MÁLAGA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga (UMA) incluirá en la programación de su próxima cita, la número 33, los trabajos de creadores malagueños, como muestra de su compromiso por promover y respaldar la industria de la provincia y servir de plataforma a las nuevas voces emergentes del panorama audiovisual regional.

Según señalan en un comunicado será el tercer año que Fancine reserve este hueco especial para producciones autóctonas en su cartelera, contribuyendo al crecimiento y la diversidad del certamen a través de la presentación de estas piezas a un público más amplio, y abriendo una ventana de proyección a la comunidad cinematográfica de la ciudad.

De esta manera, el apartado Fantástico Local estará formado por cuatro títulos que se exhibirán durante la semana del festival en el Rectorado de la Universidad de Málaga con entrada gratuita.

Entre ellos se podrá ver 'Chavales', una película de animación independiente dirigida por Jaime Penalva que narra en clave de comedia las aventuras de un singular grupo de amigos. Los protagonistas, criaturas verdes veinteañeras, urdirán un plan infalible para ayudar a uno de los integrantes a superar una asignatura de su carrera: colarse en la facultad y cambiar la nota. Se trata del primer largometraje del realizador, que se ha volcado en este proyecto asumiendo la producción, la escritura y el montaje de esta historia que fluye entre acordes de guitarra y gente de poco fiar.

También se podrá ver 'Las tr3s partes del espejo', la reciente propuesta del cineasta, músico y compositor Leví Star, un filme donde se mezclan un trío de historias salpicadas de aventura, acción y drama unidas por un frenético ritmo y complejidad estilística. Una madre desesperada, un adicto a los problemas y una cantante sin futuro se lo jugarán todo por encontrar una bolsa con un millón de euros. Todos saben dónde hacerse con ella, pero a lo largo de la trama descubrirán si la decisión de arriesgarse por el dinero ha merecido la pena. Con sello malagueño en su equipo, encabezan el reparto de la cinta Bruno Martín, Mary Ruiz, Mario Mayo y Ana Gallego-Coín.

Completarán esta muestra dedicada al talento local dos cortometrajes. Por un lado, '2075', del estudio creativo Séptimo Pixel, con sede en Benalmádena. En apenas diez minutos, la cinta intenta concienciar sobre la emergencia climática como testigos de la travesía por desérticos y asolados paisajes de una migrante, que intenta buscar un lugar en el que asentarse después de que su hábitat natural haya sido arrasado por virulentos incendios. El realizador Leonardo Uhlenburg firma esta pieza ambientada en un futuro distópico con potente mensaje medioambiental.

Y se pasará también en esta sección 'Holter', en el que una prueba médica rutinaria desencadenará una extraña reacción en el protagonista de la historia, abocándolo a un surrealista viaje hacia lo desconocido. El veterano actor Lucio Romero da vida al personaje principal de la película, basada en las vivencias reales del intérprete y dirigida por José Carlos.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOS

Dentro del apartado competitivo, la organización de Fancine ha desvelado asimismo la selección de cortos que entran a concurso en esta 33 edición. En total, una veintena de títulos, diez de imagen real y diez de animación, pugnarán por alzarse con la estatuilla a mejor cortometraje en cada modalidad.

En el listado de imagen real se encuentran cuatro cortos españoles: 'Ahora vuelvo', una cinta de terror protagonizada por Belén Cuesta; 'Alicia', el nuevo proyecto del realizador malagueño Tony Morales sobre una niña ciega que siente presencias en su habitación; 'Intercambio', una intrigante historia con la firma de Alberto Evangelio; y 'Sincopat', en el que una tortuosa música se clava en el cerebro de la protagonista con consecuencias imprevisibles.

Estarán asimismo 'A Short Story', una producción china acerca de un gato abandonado premiada en Cannes; 'Demon Box', una dura revisión fílmica sobre el trauma, el suicidio y el Holocausto; 'Drifting', en el que una cuidadora se refugia en un mundo de fantasía para afrontar la pérdida de su madre; el cuento fantástico 'Villain', donde una joven intenta vengarse de un dragón; y las comedias 'Dead Enders', con malvados bichos animando el turno de noche de una gasolinera; y 'Gnomes', que nos descubre a estas criaturas mitológicas como despiadados cazadores de runners.

El apartado de animación está compuesto por el corto italiano 'Black Eyed Dog', en el que un hombre enfrenta su obsesión por un monstruo con el que se encontró cuando era niño; la propuesta de ciencia ficción 'Déjà-vu', sobre un joven cuya vida está controlada por la tecnología; 'In His Mercy', un filme en blanco y negro en el que acompañamos a un recluso en su última noche antes de ser ejecutado; la hilarante cinta 'Sandwich Cat', del realizador gallego David Fidalgo; y 'Skinned', una pieza de stopmotion sobre dos hermanas siamesas unidas por una pierna.

También se encuentran 'The Bitter Desert', donde un explorador vive un sinfín de peripecias junto a un burlón busto parlante; 'The Cactus', un relato inspirado en 'Las flores del mal', de Charles Baudelaire; 'The Last Bar', ambientado en un lugar extravagante lleno de inadaptados que le devolverá al protagonista las ganas de vivir; 'Todo está perdido', en el que Carla Pereira narra con una estética peculiar las ocurrencias de la familia Pérez; y 'Who Killed the Cat?', un desasosegante filme coreano que busca esclarecer las constantes desapariciones de gatos en una ciudad.

La misión de valorar estas propuestas y confeccionar el palmarés del formato corto se le encomendará al quinteto de estudiantes de la Universidad de Málaga que componen el Jurado Joven. Ellos decidirán los ganadores en ambas modalidades, otorgando un galardón dotado con 3.000 euros en cada categoría, además de conceder otras distinciones honoríficas y designar el proyecto europeo que representará a Fancine en la gala de premios de la Federación Internacional de Festivales Méliès.