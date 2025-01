El Festival de Málaga abre la convocatoria de Spanish Screenings Content, mercado de venta y promoción de cine español

MÁLAGA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga abre la convocatoria para la próxima edición de Spanish Screenings Content 2025, evento diseñado como plataforma internacional de promoción cuyo objetivo principal es fomentar las ventas del cine español.

Spanish Screenings, que alcanza en 2025 su 19 edición, es el único mercado oficial de venta y promoción del cine español y tendrá lugar del 18 al 20 de marzo en el marco del 28 Festival de Málaga, dentro del área de industria Mafiz con nuevos contenidos adaptados a las necesidades del mercado internacional.

Spanish Screenings Content es uno de los cuatro ejes de Spanish Screenings XXL junto con Spanish Screenings On Tour, Spanish Screenings: Financing & Tech (en el Festival de San Sebastián) y Spanish Screenings 360, programa de acciones activas todo el año.

Según destacan en un comunicado este evento se ha posicionado como una cita indispensable en el calendario de los mercados internacionales. En la pasada edición, Spanish Screenings Content reunió a más de 700 personas de 61 nacionalidades. En cuanto a los contenidos, los participantes tuvieron acceso a casi 200 películas, que acumularon más de 2.000 visionados.

Durante los tres días de duración del mercado, responsables de compras internacionales, agentes de ventas, distribuidoras nacionales e internacionales, directivos de plataformas de VOD-SVOD, programadores de festivales, plataformas de creación digital y productoras tendrán a su disposición lo más reciente de la producción española.

Además, Spanish Screenings contará con su plataforma spanishscreenings.online, el site de referencia para agentes de venta, programadores de festivales, productoras, distribuidoras internacionales, nuevas plataformas y demás agentes del sector audiovisual español e internacional.

Entre las actividades que se llevarán a cabo en esta edición se encuentra Market Screenings, consistente en sesiones de proyección en los multicines Rosaleda, donde compradores internacionales y programadores de festivales internacionales podrán visionar las películas españolas de reciente producción.

Por otro lado, Market Premieres es un espacio habilitado para proyecciones privadas de producciones no estrenadas en ningún otro mercado internacional y con la participación del talento artístico de las obras; y Neo Screenings son proyecciones de nuestro cine más innovador y arriesgado. Se presentarán las últimas producciones y nuevas formas de expresión cinematográfica en España.

Málaga Festival Films es una proyección de una selección de las películas españolas en competición de la Sección Oficial y ZonaZine del Festival de Málaga para compradores, distribuidores y programadores internacionales.

Además, Next from Spain es una proyección de trailers o film footage de películas en post-producción que se estrenan en 2024-2025; y Film Library es una plataforma online para el visionado de películas y series de televisión españolas producidas a partir de 2022.

Remake It! consiste en una actividad dedicada al formato en auge de venta del audiovisual español, con la participación de destacadas productoras internacionales; y Hack Mafiz Málaga es un evento de creadores y creadoras digitales y de plataformas con nuevos formatos tecnológicos. Un semillero de talento a disposición de la industria audiovisual.

Málaga Short Corner es un espacio habilitado para la promoción, difusión y distribución de los cortometrajes más recientes y relevantes de nuestra industria; y Málaga Spanish Wip es un espacio diseñado para impulsar la finalización de películas españolas en fase de post-producción y fomentar así su difusión y promoción internacional.

Por otro lado Regional Film Hub es una plataforma para la promoción y difusión de la cinematografía de las diferentes comunidades autónomas españolas. Un espacio para que los institutos de cine de España puedan proyectar y promocionar las películas que en su día apoyaron para su desarrollo y producción.

Y Spain Colorful Diversity, un espacio para que las comunidades autónomas presenten sus localizaciones, planes de apoyo a rodajes, ventajas fiscales e incentivos; y Spain ScoreCom, que con el fin de poner en valor los diversos roles de la industria audiovisual es un espacio creado para impulsar el talento musical emergente español; e Industry Club, un espacio de reuniones, destinado a productoras, distribuidoras y participantes en general.

Para la selección de las obras el comité de Spanish Screenings Content valorará especialmente que las obras no hayan sido mostradas en el territorio nacional, que hayan recibido ayudas regionales o estatales, que sean historias con potencial para su trayectoria internacional y que sean primeras y segundas obras. Además, para la configuración de las secciones se pondrá especial atención en la igualdad y diversidad de género en términos de dirección y producción.

La fecha límite para la inscripción de películas en las secciones Market Screenings, Neo Screenings, Next From Spain, Market Premieres, Short Corner, Regional Film Hub y Remake It! es el 14 de febrero.

La fecha límite para la inscripción de películas en Film Library, para inscribirse en la sección Spain ScoreCom o para figurar en la guía del mercado alojada en spanishscreenings.online es el 28 de febrero.