La financiación local, el Consorcio de Bomberos y ayudas al sector cárnico centrarán el pleno de la Diputación de Málaga

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La financiación autonómica y local, la situación que arrastra el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga y sus efectivos y la necesidad de apoyar a empresas del sector cárnico de la provincia tras la crisis de la listeria en Andalucía son algunas de las propuestas que se debatirán este miércoles en el primer pleno ordinario de la Diputación de Málaga tras la constitución de la nueva Corporación provincial.

Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de los grupos políticos representados en la institución provincial, Francisco Oblaré (PP), José Bernal (PSOE), Juan Cassá (Ciudadanos) y Teresa Sánchez (Adelante), quienes han presentado en sus respectivas ruedas de prensa previas al pleno los asuntos que debatirán en esta sesión ordinaria.

La moción urgente de los 'populares', tal y como ha explicado Oblaré, cuestiona al Gobierno central si va a implantar un impuesto por uso de las autovías, el coste que tendría y, en el caso de Málaga, a qué carreteras afectaría y cuánto debería pagar cada ciudadano por utilizarlas.

El también diputado provincial de Fomento e Infraestructuras ha esperado que al Gobierno socialista en funciones "no se le ocurra imponer ese peaje que condenaría a muchos trabajadores, que no tendrían otra alternativa que pagar", incidiendo en que estas carreteras "están sobradamente pagadas, quizá no sobradamente cuidadas". Así, ha confiado en que esta moción salga adelante con el apoyo de todos los grupos.

El PSOE, por su parte, defiende en su moción urgente la adaptación y modificación de los estatutos del CPB para que la Diputación asuma las aportaciones correspondientes a los municipios de menos de 20.000 habitantes, además de que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos realice una aportación extraordinaria a este consorcio para que se cumplan "las obligaciones salariales pendientes con los trabajadores y que se puedan abonar las gratificaciones pendientes desde julio hasta ahora y otras obligaciones" que se adeudan.

También exigen, según ha explicado Bernal, que se ponga en marcha un plan de financiación plurianual para aumentar la aportación a este CPB, de manera que tenga un presupuesto "suficientemente amplio para afrontar los importantes desafíos que tiene por delante".

Por su parte, Adelante Málaga pide en su moción urgente declarar el estado de emergencia climática en la provincia de Málaga, apoyar las manifestaciones que tendrán lugar el próximo día 27 en este sentido, realizar una campaña informativa donde se explique a la ciudadanía la "realidad climática", impulsar las renovables en edificios e instalaciones dependientes de la Diputación, implantar el consumo de productos ecológicos en comedores y actos organizados por la institución, desarrollar unas jornadas con expertos en estos asuntos y elaborar un plan de emergencia climática.

Adelante, confluencia de IU y Podemos que se estrena en este pleno ordinario de la Diputación, presenta también una iniciativa para que se realice una modificación presupuestaria para ampliar el Plan de Asistencia y Cooperación con cargo a partidas no ejecutadas y, de nuevo, otra para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos del Consorcio de Bomberos y la situación de algunos parques, reiterando la necesidad de "acabar con la discriminación laboral y con la inestabilidad del 90 por ciento de la plantilla".

Mientras tanto, desde Ciudadanos, su portavoz ha informado de que la moción urgente de su formación reclamará al Ejecutivo central que refuerce el modelo de financiación autonómica "que ha resultado lesivo para los intereses de todos los españoles y, especialmente, de los andaluces". "El reparto es desigual y arbitrario", ha criticado Cassá.

Así, ha incidido en que la formación naranja considera "lesivo para el interés general de los andaluces la decisión del Gobierno de retener" el pago de 1.350 millones de euros: 837 millones de euros en concepto de actualización de entregas a cuenta de 2019 en el marco del actual sistema de financiación y 513 millones por el desfase en relación con el IVA de 2017 al implantar el Sistema de Información Inmediata.

Cassá ha informado también de la otra moción que presenta su grupo político al pleno de este miércoles, relativa a la lucha contra la despoblación rural, una de las prioridades, ha dicho, de Cs y del equipo de gobierno que conforman con el PP. En este sentido, dirigen sus reclamaciones al Gobierno central para que dote económicamente y ponga en marcha las medidas aprobadas en marzo pasado al respecto y que elabore un plan contra la despoblación junto a las administraciones públicas y federaciones de municipios.

Otra de las iniciativas presentada por los socialistas y que, según ha indicado Bernal, están en conversaciones con el resto de grupos para que sea institucional, es de apoyo al sector cárnico de la provincia tras la "crisis de la listeria" y que "se ha dejado sentir ya en la industria cárnica malagueña, con descenso de ventas y despidos" en empresas que son "el sustento de cientos de familias de pequeños y medianos pueblos". Por ello, ha esperado el apoyo de todos los grupos representados y que se realicen acciones de promoción de los productos cárnicos.

El PSOE presenta otras dos mociones, una para que se garantice en los municipios más pequeños el acceso de los ciudadanos a servicios bancarios y financieros ya que actualmente muchas localidades no cuentan ni con oficinas ni cajeros automáticos, demandando al equipo de gobierno un plan contra la exclusión financiera. La otra es de apoyo a las once trabajadoras de la escuela infantil El Faro de Torrox afectadas por la decisión de la Junta de gestionar directamente varias de Andalucía "y que han sido despedidas, algunas pese a tener más de 25 años de antigüedad".

El PP, además de la urgente, lleva otras mociones para reclamar, de nuevo, al Gobierno central que pague las ayudas de las inundaciones que sufrieron los municipios malagueños en octubre del pasado año y otra para exigir al mismo Ejecutivo que haga efectivas sus "obligaciones con las entidades locales", criticando el "chantaje y que regatee el dinero", que ha cifrado en 300 millones de euros para la provincia de Málaga.

Cuestionado al respecto, el portavoz socialista en la Diputación malagueña ha manifestado que "si quieren garantizar el cumplimiento de los presupuestos para Andalucía tienen que apoyar un gobierno de progreso en España; le quedan todavía 24 horas".

El orden del día del pleno de este miércoles incluye también la aprobación, ha explicado el portavoz del PP, "dos puntos fundamentales que ayudan a evitar la despoblación" como los 198 proyectos por valor de 20 millones de euros, dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), los proyectos de "empleo estable" por valor de 5,8 millones y el cumplimiento del acuerdo firmado el pasado mes de julio para obras de dicho plan por valor de 17,7 millones.

"Son buenas noticias, nuevas inversiones en infraestructuras y contratación de parados", ha especificado el diputado provincial quien ha tenido también palabras de agradecimiento a los equipos del Consorcio de Bomberos y de su Área de Fomento e Infraestructuras por la atención durante el pasado fin de semana, tras las fuertes lluvias que provocaron daños en carreteras provinciales.