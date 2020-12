La Fiscalía pide internamiento para un acusado de matar a una compañera en una residencia de mayores de Guaro

MÁLAGA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Málaga ha pedido el internamiento en un centro especializado por un periodo de no más de diez años para un hombre de 91 años al que acusa de acabar en agosto de 2018 con la vida de una compañera de la residencia de mayores de la localidad malagueña de Guaro en la que ambos residían. Considera que se debe aplicar la eximente completa de enfermedad mental.

El juicio ha comenzado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia malagueña y tanto la otra acusación como la defensa se han mostrado de acuerdo con la medida de internamiento solicitada por el ministerio público; aunque el letrado del procesado ha considerado que la duración debe ser durante cinco años.

Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado era usuario de la residencia de mayores de Guaro y en agosto de 2018 en el pasillo de la zona dedicada a los residentes con trastornos de conducta, "agredió con múltiples patadas y golpes en la cabeza" a otra residente, de 86 años, que en ese momento se encontraba allí.

La mujer falleció por una hemorragia cerebral ocasionada por un fuerte traumatismo craneoencefálico. Asimismo, esa misma noche, el acusado también agredió a su compañero de habitación, mientras se encontraba en la cama, el cual sufrió múltiples lesiones.

El acusado tenía sujeción en muñeca y tobillo, de las que logró zafarse aquella noche. Además, sufre un cuadro de demencia con trastornos de comportamientos severos, con pronóstico de cronicidad, teniendo en ese momento limitación severa de sus capacidades intelectivas y volitivas que le impedían conocer el alcance de lo ocurrido.

Se trata de un delito de homicidio y otro delito leve de lesiones. La Fiscalía pide que se aplique la eximente completa de alteración psíquica, solicitando la medida de internamiento para tratamiento médico en establecimiento adecuado a la patología psíquica que padece por un tiempo no superior a los diez años.

El acusado ha comparecido por videoconferencia, aunque no ha prestado declaración al estar las partes de acuerdo con la medida de internamiento solicitada. Además, ha testificado el agente de la Guardia Civil que instruyó el atestado, quien ha explicado que la víctima recibió 48 patadas y que los auxiliares del centro no detectaron el incidente por no tener visión de esa zona.

También ha declarado la directora de la residencia quien ha precisado que esa noche había tres trabajadores, que son incluso más auxiliares de lo que le exige la ley; al tiempo que ha señalado que entre la víctima y el agresor no había habido agresiones previas, solo episodios típicos que se dan en la unidad de personas con trastornos de conducta.