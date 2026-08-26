Fortes logra su quinto Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' de la Diputación de Málaga por la faena del 21 de agosto - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El torero malagueño Saúl Jiménez Fortes ha logrado su quinto Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' de la Diputación de Málaga por la sobresaliente faena realizada el viernes 21 de agosto a un toro de la ganadería de Victorino Martín.

De nombre Borracho, herrado con el número 53 y con 587 kilos de peso, la bravura del astado fue premiada con una vuelta al ruedo, mientras que el diestro salió a hombros por la puerta grande por segundo día consecutivo en un festejo en el que se cortaron cinco orejas y en el que Fortes estuvo acompañado por Emilio de Justo y Manuel Escribano, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El jurado de la trigésimo cuarta edición del Estoque de Plata se ha decantado por la actuación del torero malagueño en una feria de Málaga 2026 que ha resultado un gran éxito taurino y de público. Fortes sucede así a David de Miranda, que en la edición de 2025 fue el ganador de este trofeo que concede la Diputación de Málaga.

En este sentido, el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha calificado como "histórica" la feria taurina de Málaga 2026, que ha estado "a la altura de la gran efeméride que supone para la tauromaquia el 150 aniversario de La Malagueta".

Declarada Bien de Interés Cultural, la plaza fue inaugurada en 1876. "La feria de este año no sólo ha sido un gran éxito de público, sino que ha sido la que ha abierto más puertas grandes y en la que más y mejor han embestido los toros", ha apuntado el presidente.

Salado ha recordado que se están organizando numerosos actos para celebrar el 150 aniversario de La Malagueta y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "cada vez son más los aficionados que participan en estas actividades y que disfrutan con la cultura de los toros en la provincia de Málaga".

El jurado de esta edición ha estado integrado por el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el director de Asuntos Taurinos de la institución provincial, Borja Ortiz; el responsable de la Unidad de Asuntos Taurinos, David Amador; Carlos Bueno y Antonio Roche, presidentes de La Malagueta, y por los expertos taurinos Ana María Romero, María Alba, Marta Jiménez, Manuel Fernández Maldonado, Juan Ramón Romero, José Luis Gálvez, Enrique Moya, Daniel Herrera, Francisco Javier Jurado 'Coco' y Antonio Montilla.

Además, como se viene haciendo en los últimos años, se ha contado con un representante de cada uno de los colectivos que coorganizan la Gala Provincial de la Tauromaquia, en la que se entregará el Estoque de Plata y cuya celebración está prevista para el mes de octubre en el Teatro Cervantes de Málaga. Con esta gala, además, se clausurarán de manera oficial los actos conmemorativos del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta.