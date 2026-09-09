Fuengirola (Málaga) aumentará el número y las frecuencias de los autobuses urbanos para reducir los tiempos de espera

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en compañía de la concejala de Movilidad, Isabel González, en una parada de autobús - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha anunciado que aumentará el número de autobuses urbanos y las frecuencias para reducir los tiempos de espera.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Mula, en compañía de la concejala de Movilidad, Isabel González, quien ha explicado que se ha rescindido el actual contrato del servicio de Transporte Urbano y se ha licitado uno nuevo para recoger diferentes mejoras en su funcionamiento que permitan atender la creciente demanda y optimizar la conectividad entre las cinco rutas que la componen.

"Hace tres años hicimos una apuesta importante por el transporte público urbano. Un nuevo servicio, con una flota híbrida renovada y, como me comprometí con los fuengiroleños, de uso gratuito para empadronados mediante la Tarjeta Ciudadana. Eso es una realidad", ha destacado la alcaldesa.

Ha admitido que "la experiencia de estos tres años no ha sido ni la esperada ni la deseada" y ha añadido que "el aumento de usuarios ha sido muy grande" y que "la actual empresa concesionaria no ha cumplido las expectativas"

Por ello, la alcaldesa ha afirmado que han tomado "la decisión de rescindir el contrato y licitarlo nuevamente" y ha asegurado que han "aprendido mucho de la experiencia y hemos diseñado, durante este tiempo, una planificación que esté a la altura de la demanda y las necesidades de los fuengiroleños".

Así, el nuevo pliego mantiene la gratuidad del uso del servicio por parte de los empadronados en la localidad, así como las actuales cinco líneas, que, sin embargo, tendrán modificaciones.

A modo de ejemplo, la línea 1 cubrirá la parte alta de la zona de Miramar Norte; la línea 2 partirá desde la avenida de Andalucía hasta la calle Málaga ; línea 3 llegará hasta el Centro de Salud de Los Boliches; mientras que la línea 4 llegará hasta el entorno del Centro de Salud de Los Pacos. De la misma forma, la línea 5 ampliará su actual trazado hasta el entorno de calle Sauces.

Asimismo, todas las rutas verán aumentadas sus vehículos. Así, la línea 1 pasará a tener de cinco a seis autobuses híbridos, mientras que el resto, que actualmente cuenta con un utilitario cada uno, doblará su flota.

Otra novedad significativa será la incorporación de midibuses y minibuses 100% eléctricos en las líneas 2, 3, 4 y 5. De esta forma, el 93% de los 14 vehículos que componen la flota serán de propulsión ecológica.

Como consecuencia del incremento de vehículos en activo, las frecuencias se verán reducidas a 13 minutos en la línea 1; a 20 en las 2,3 y 5; y a 15 en la 4.

Esta oferta pública estará abierta a presentar ofertas en el Portal de Contratación del Estado hasta el próximo 16 de septiembre. El precio de licitación inicial es de 44.913.978,33 euros por un periodo total de diez años.

"Por lo tanto, ampliamos frecuencias, aumentamos la flota, llegamos a más puntos de la ciudad, mejoramos la sostenibilidad implementando autobuses totalmente eléctricos y mantenemos la gratuidad para empadronados. En definitiva, renovamos nuestro compromiso con el transporte público y dimensionamos el servicio a la Fuengirola de hoy y los próximos diez años", ha concluido Mula.