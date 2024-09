Fundación Vithas colabora en un estudio internacional sobre Depemokimab para asma severo

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vithas celebra un hito significativo en investigación clínica en asma, tras la publicación, en la revista 'The New England Journal of Medicine' de los resultados obtenidos en dos ensayos clínicos, liderados por un equipo internacional de investigadores, en el que está incluido el equipo del doctor Gustavo de Luiz, neumólogo en el Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena (Málaga), sobre Depemokimab para asma severo.

En estos estudios se evaluó la eficacia y seguridad de Depemokimab, un tratamiento biológico de acción ultra larga administrado dos veces al año, han informado desde Vithas en un comunicado.

El artículo, titulado 'Twice-Yearly Depemokimab in Severe Asthma with an Eosinophilic Phenotype', presenta los resultados de los ensayos clínicos fase 3A SWIFT-1 y SWIFT-2, diseñados para investigar Depemokimab, una terapia biológica con alta afinidad por la interleucina-5.

Esta molécula permite intervalos de dosificación de seis meses y está dirigida a pacientes con asma severo no controlado adecuadamente a pesar del tratamiento con glucocorticoides inhalados de dosis media o alta.

En los ensayos, que incluyeron a 792 pacientes, 502 recibieron Depemokimab y 260 recibieron placebo. Los resultados mostraron que Depemokimab redujo significativamente la tasa anualizada de exacerbaciones: 0.46 frente a 1.11 en el estudio SWIFT-1 y 0.56 frente a 1.08 en SWIFT-2, comparado con el grupo placebo.

Este hallazgo representa una reducción del 58% y 48%, respectivamente, lo cual demuestra una clara eficacia en la prevención de exacerbaciones en pacientes con asma eosinofílica severa.

El estudio reveló que Depemokimab no solo reduce la frecuencia de exacerbaciones, sino que también mantiene un perfil de seguridad similar al del placebo, sin diferencias significativas en la incidencia de eventos adversos graves.

Según han señalado, esta terapia biológica actúa de manera específica sobre la inflamación eosinofílica, que es una de las principales causas de exacerbaciones severas y deterioro de la función pulmonar en pacientes con asma.

La inclusión de Depemokimab en el arsenal terapéutico podría transformar el manejo del asma severo, ofreciendo una opción de tratamiento con menos dosis anuales y, por ende, una mayor comodidad para los pacientes.

El doctor Gustavo de Luiz ha destacado que "estos resultados subrayan el potencial de Depemokimab para mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma severo, permitiendo un mejor control de la enfermedad con menos intervenciones".

La publicación de este estudio en The New England Journal of Medicine "refuerza el papel de la Fundación Vithas en el ámbito de la investigación clínica internacional y pone de relieve la capacidad del equipo del doctor de Luiz para liderar y participar en el desarrollo clínico de moléculas innovadoras con alta probabilidad de llegar al mercado.

Este profesional y su equipo, desempeñaron un papel fundamental en el reclutamiento de pacientes para estos ensayos, consolidándose como uno de los principales contribuyentes a nivel mundial en este estudio.

"Participar en una investigación de este calibre y la obtención de resultados con la calidad suficientes para su publicación en una revista tan influyente refleja el compromiso de la Fundación con la investigación, la capacidad de las Unidades Vithas de Ensayos Clínicos para llevar a cabo estos ensayos con todas las garantías de calidad y, sobre todo, nuestra apuesta por profesionales asistenciales e investigadores de muy alto nivel como el doctor de Luiz", ha añadido el doctor Ángel Ayuso, director gerente de Fundación Vithas.

Según han reseñado, la Fundación Vithas "mantiene su compromiso con la promoción de la salud y la calidad de vida a través de la investigación y la innovación". "Continuará apoyando proyectos que no solo busquen avances médicos significativos, sino que también estén alineados con las necesidades reales de la población", han apuntado.

Constituida en Valencia el 26 de noviembre de 2003, La Fundación Vithas "apuesta por la investigación, promoviendo el vínculo y la adhesión con las inquietudes investigadoras de especialistas, estableciéndose, por una parte, como referencia para la realización de proyectos de investigación en Hospitales Vithas y, por otra, como órgano de soporte, asesoramiento y gestión sobre este tipo de proyectos.

En 2023, la Fundación Vithas ha trabajado en un total de 67 ensayos clínicos activos, en los que han participado 465 pacientes. Además, se desarrollaron 24 estudios observacionales con una participación total de 200 pacientes. También se han llevado 27 proyectos de investigación traslacional.

La fundación "contribuye de forma activa al desarrollo de actuaciones de carácter docente y social, colaborando con proyectos de diversa índole", además forma parte de la Asociación Española de Fundaciones.