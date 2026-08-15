Funes hace la "mejor convocatoria de mi vida, la de Feria" y pregona con sorpresas "los días de reír y disfrutar"

Un momento del pregón del entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes durante la Feria. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Vamos a dar el pitido inicial a nuestra Feria", ha señalado el entrenador del Málaga CF Juan Francisco Funes durante el pregón en el que, con sorpresas, ha hecho la que ha dicho que es la "mejor convocatoria de mi vida, la de la Feria" representada por los jugadores del Málaga Izan Merino, Joaquín Muñoz y David Larrubia, junto con Raúl Iznata, del cuerpo técnico, y Miriam Sae, en representación de los "anónimos imprescindibles que no salen la foto" que siempre están detrás y "sostienen sin hacer ruido".

Un pregón en el que todos han representado partes del Málaga y ensalzado los valores "importantes" de la ciudad como los de la fe, los que trae el mar, los del conocimiento y los de la alegría.

"Llegan días de encontrarse, reír y disfrutar", ha comenzado Funes, con unas primeras palabras de agradecimiento "a la familia del Málaga y en especial de nuestros jugadores", que "son el gran baluarte de nuestros éxitos deportivos"; y también al regidor, Francisco de la Torre, que ha destacado "el milagro de Funes" y "éxito" del pregón.

Funes, con la bufanda del Málaga CF al cuello, ha explicado que cuando le propuso el regidor ser pregonero sitió primero "una enorme sorpresa y, después, una responsabilidad todavía mayor", ya que "no estaba acostumbrado a los que estáis aquí, que sois toda Málaga".

Tras explicar que su hija nació en Málaga y que su mujer y él son de Loja (Granada), ha dicho que llevan más de una "década viviendo en Málaga y, desde el primer día, entendí que aquello de muy hospitalaria, que aparece en nuestro escudo, es una forma de ser y sentir".

De hecho, ha comentado una anécdota familiar y es que "cuando volvemos a casa y bajamos Las Pedrizas, mis amigos dicen: 'ya vienen los lojeños'. Y cuando las subimos, mi familia dice: 'ya vienen los boquerones'". Al respecto, ha añadido que "no sé muy bien en qué punto del camino dejamos de ser unos y empezamos a ser los otros", pero "lo que sí sé es que Málaga nos abrió las puertas de su casa y terminó convirtiéndose en nuestro hogar".

"SI MÁLAGA QUIERE SEGUIR TENIENDO UN EQUIPAZO VA A NECESITAR DE TODOS"

Durante el pregón ha solicitado hacer un juego y ha pedido "hacer un once de malagueños ilustres" y ha citado entre los que podrían estar a Antonio Banderas, Fernando Hierro, María Zambrano, Chiquito..., pero ha incidido en no olvidar nunca que "los equipos que se escriben con mayúsculas, los grandes equipos, los equipazos, no se construyen solamente con un once. Se construyen cuando todos empujan en la misma dirección".

"Si Málaga quiere seguir teniendo un equipazo va a necesitar de todos vosotros", ha explicado, al tiempo que ha aludido que se necesita de quien "abre la persiana de una panadería de madrugada, de la profesora que cada mañana entra en un aula, del albañil que levanta nuestros barrios, del comerciante que saluda por tu nombre, de la camarera que hace que un malagueño se sienta en casa y que un visitante quiera volver, del pescador, del taxista, de la policía, del bombero, del limpiador, del jardinero... de todos".

"LA MEJOR CONVOCATORIA DE MI VIDA"

Además el entrenador ha sorprendido con la "mejor convocatoria de mi vida, la convocatoria de la Feria" y le han acompañado "algunas personas en las que cada uno va a representar una parte de Málaga y algunos valores importantes de la ciudad".

En concreto, para la parte del centro ha llevado a Izan Merino, que ha tomado la palabra y ha asegurado que "en el corazón de Málaga también se descubre otra de nuestras grandes señas de identidad: la fe". "En Capuchinos nos recibe la Divina Pastora, símbolo de la cercanía, muy cerca en la Victoria nos espera la patrona de Málaga, la virgen de la Victoria que representa la unidad de los malagueños y bajando hacia la Trinidad aparece el Cautivo".

"El Señor de Málaga nos recuerda que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en levantarse siempre una vez más. A su lado camina la Esperanza. Y quizá ninguna palabra defina mejor a esta ciudad", ha continuado, ya que "Málaga siempre ha sabido mirar hacia delante". "Cercanía, unidad, fortaleza y esperanza. Cuatro valores que no solo representan a estas imágenes, representan también el alma de Málaga", ha concluido.

De nuevo Funes ha tomado la palabra para pasar el balón al extremo, a Joaquín Muñoz, "porque hay jugadas que solo pueden terminar en la banda, allí donde Málaga cambia el asfalto por la arena y el ruido por el sonido de las olas".

Así, Joaquín Muñoz se ha referido a los que representan "la Málaga más marinera, la Málaga que mira al Mediterráneo: desde La Malagueta hasta Pedregalejo y El Palo, sin olvidar Huelin, el otro gran barrio marinero de nuestra ciudad".

"El mar nos ha enseñado a vivir con humildad. Nos ha enseñado el valor del esfuerzo. El de quienes salían a faenar sin saber qué les esperaba. Nos ha enseñado a compartir. Alrededor de un espeto siempre caben uno más, una conversación más y una sonrisa más". "Quien crece frente al horizonte aprende que siempre hay un nuevo camino por descubrir", ha concluido.

El entrenador de Málaga de nuevo ha continuado conformando su convocatoria de Feria y ha dicho que también se necesita a alguien del cuerpo técnico para, posteriormente, presentar a Raúl Iznata, en representación de "la Málaga que crece, la Málaga universitaria".

Iznata ha señalado que "Teatinos representa una Málaga que no deja de crecer. La de la Universidad, los hospitales y los jóvenes que llegan para estudiar, trabajar y construir su futuro. Y representa un valor fundamental para cualquier sociedad: el conocimiento".

"Cada aula forma a un profesional, cada laboratorio impulsa una idea y cada joven que llega abre un nuevo camino", ha señalado y ha valorado que "Málaga sabe cuidar su pasado, pero también mirar hacia delante. Y una ciudad no es grande solo por lo que ha sido, sino por todo lo que todavía está llamada a ser".

Tras el valor de la fe, de los valores que trae el mar y del conocimiento, Funes también ha traído al jugador David Larrubia para "hablar del valor de la alegría". Así, tras hacer hincapié en que "si bebes no conduzcas" y botella de Cartojal en mano, se ha lanzado con unos chiste haciendo sonreír a los presentes.

PALABRAS DE FUNES PARA LOS "ANÓNIMOS IMPRESCINDIBLES"

Por otro lado, Juanfran Funes antes de terminar se ha acordado de "los anónimos imprescindibles que no salen en la foto" porque "en un equipo no solo son importantes los que pisan el césped, sino también quienes están detrás, acompañando y sosteniendo, las familias, nuestros seguidores...".

Funes se ha acordado de "nuestros mayores, de esos abuelos y abuelas que sostienen tantas familias sin nada a cambio; de quienes cuidan y de quienes necesitan que caminemos un poco más despacio para poder avanzar juntos".

"Todas esas personas tenían que estar en la convocatoria de esta Feria", ha dicho y para representarlos ha tomado la palabra "alguien muy especial" como es Miriam Sae, que "sabe bien lo que significa acompañar a alguien que vive el fútbol desde dentro".

"Esta noche no viene como la mujer de Dani Lorenzo, esta noche Miriam viene en nombre de todos los que están detrás. De los que sostienen sin hacer ruido. De esos imprescindibles que casi nunca aparecen en la foto", ha dicho Funes, que ha dado paso a Miriam Sae, que ha cantado la copla 'Málaga' de Carmen Sevilla.

Por último, el entrenador del Málaga ha incidido en que "llegan días de encontrarse, de reír, de disfrutar y de celebrar juntos". "Gracias Málaga", ha concluido.

Tras estas palabras, la noche en el Real del Cortijo de Torres se ha iluminado a cargo del propio pregonero, inaugurando el alumbrado artístico del recinto.