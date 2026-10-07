Fycma de Málaga acoge entre el 12 y 13 de noviembre las Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local

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MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá los días 12 y 13 de noviembre las decimoterceras Jornadas de Modernización y Calidad en la Administración Local (Jomcal), un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que abordará la transformación de los servicios públicos y el uso de la inteligencia artificial en la administración local.

Bajo el título 'La gran transformación de servicios públicos de los gobiernos locales. De la digitalización a la Inteligencia Artificial', el programa del encuentro contempla distintas materias relacionadas con la gestión pública, entre ellas la utilización de la Inteligencia Artificial, la transformación digital, la transparencia y participación ciudadana, la gobernanza de datos y el desarrollo de ciudades inteligentes.

En concreto, uno de los bloques estará dedicado a la aplicación de la inteligencia artificial desde los gobiernos locales, con el análisis de herramientas destinadas a optimizar la gestión municipal interna, agilizar trámites administrativos y diseñar servicios públicos proactivos y personalizados.

En este ámbito, también se abordarán las orientaciones recogidas en la Guía Práctica y Políticas de Uso en las Entidades Locales desarrollada en el seno de la FEMP y se presentará una herramienta de autoevaluación de la madurez digital de los gobiernos locales para la implantación de la IA.

Otro de los contenidos será la transparencia y la participación ciudadana, con especial atención a la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones y a los métodos y plataformas destinados a facilitar su participación activa.

Las jornadas también analizarán las consecuencias sociales de la transformación digital y el uso adecuado y saludable de la tecnología. En este sentido, se abordarán cuestiones como la hiperconectividad, la fragmentación de la atención y la disponibilidad permanente, así como su impacto en el bienestar social y profesional.

El programa incluye además un bloque sobre los datos como activo estratégico para las administraciones públicas, en el que se tratarán aspectos relacionados con su gobernanza, gestión y protección y con su utilización para la toma de decisiones basada en evidencias.

La implantación de la inteligencia artificial en el ámbito público tendrá asimismo un espacio específico desde una perspectiva ética, con reflexiones sobre los límites, la gobernanza y la responsabilidad en su despliegue. Entre las cuestiones planteadas figuran la transparencia algorítmica, la prevención de sesgos discriminatorios y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por último, las jornadas abordarán la innovación y la conectividad de las ciudades mediante el desarrollo de 'Smart Cities' y territorios inteligentes, con especial atención a infraestructuras de conectividad avanzada, redes de sensores y proyectos de innovación urbana vinculados a la sostenibilidad, la movilidad eficiente y la mejora de la calidad de vida.

Las personas interesadas en participar en los encuentros pueden consultar la información y tramitar su inscripción a través del espacio habilitado por el Ayuntamiento de Málaga en su sitio web.