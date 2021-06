Fycma se suma a conmemoración del Global Exhibitions Day en un año marcado por la reactivación y adaptación de actividad

MÁLAGA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se adhiere este miércoles, 2 de junio, a la conmemoración del Global Exhibitions Day o Día Internacional de las Ferias para reivindicar la importancia de la industria ferial como herramienta de dinamización económica y empresarial.

Se trata de una iniciativa internacional promovida por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), entidad integrada por recintos y organizadores de todo el mundo.

Bajo el lema 'El poder de las ferias', el sector y sus industrias auxiliares ponen el foco en el valor de una actividad que en 2019 generó en España un impacto económico de 13.000 millones de euros y más de 123.000 empleos directos e indirectos, con una aportación al PIB que alcanza los 6.500 millones de euros, según datos de AFE (Asociación de Ferias Españolas) basados en un estudio de Oxford Economics sobre el mercado ferial español.

Dicha celebración coincide con un momento clave para estas convocatorias, en fase generalizada de reactivación gracias a la capacidad de adaptación a las necesidades actuales por parte de sus actores, que están gestionando de manera eficaz la situación para ser partícipes de la recuperación económica priorizando seguridad y confianza.

Así, los operadores feriales apuestan por visibilizar el papel de la industria ferial como motor económico y de empleo, reconociendo además la labor que desempeña en el crecimiento de los sectores productivos y como plataforma de negocio.

Además, en esta edición, la iniciativa pretende también potenciar la confianza de los participantes en los eventos presenciales, que se están desarrollando en entornos seguros con las medidas exigidas por el contexto, han explicado desde el Palacio de Ferias y Congresos a través de un comunicado.

Al respecto, y pese a las limitaciones impuestas por la pandemia, AFE detalla que en 2020 se celebraron un centenar de ferias en España a las que asistieron más de 1,3 millones de participantes.

Esta asociación prevé la recuperación total del sector en 2022 "tras unos meses de reactivación gradual especialmente intensos en el segundo semestre del año en curso".

Han destacado que, con el proceso de vacunación y la generalización de los certificados sanitarios, se estima la celebración de los eventos programados, según la asociación, para "activar alianzas, innovación, negocio, conocimiento y, en definitiva, nuevas oportunidades".

Para hablar de indicadores previos a la pandemia, AFE se remonta a 2019, cuando se celebraron en España más de 420 ferias con un impacto económico de 13.000 millones de euros y generaron 123.000 empleos directos e indirectos. A nivel mundial, según UFI, anualmente tienen lugar 32.000 ferias que atraen 353 millones de visitantes y tienen un impacto de 299.000 millones de euros.

2021, UN AÑO SIGNIFICATIVO PARA FYCMA

En relación con Fycma, han destacado que "el recinto ha sido pionero en la celebración de eventos presenciales tras los meses más complejos de la pandemia, organizando y albergando encuentros desde septiembre del año pasado, y cuyo impulso definitivo ha tenido lugar con el arranque del calendario de 2021".

Así, en abril se han celebrado eventos de referencia en sus respectivos sectores, caso de Transfiere, el principal foro español sobre transferencia de conocimiento y promoción del I+D+i, o el Salón H&T, una convocatoria imprescindible para la reactivación de los sectores hostelero, la industria turística y el turismo en general.

Ambos han incluido estrictas medidas de seguridad para garantizar entornos seguros, incorporando como novedad, entre otros, un servicio para la realización de test de antígenos de la mano del programa 'Málaga Segura' promovido por el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga. Además, ya en el mes de mayo, ha tenido lugar Natura Málaga, la primera feria dirigida a público general en 2021, que atrajo a más de 5.000 visitantes a lo largo de tres jornadas en horario de mañana y tarde.

De igual modo, han destacado la celebración de otros eventos profesionales como Working for What Day o Andalucía Management que marcan también una recuperación paulatina del sector congresual y cuya reactivación total se espera a partir de septiembre y en 2022.

Además, Fycma se ha convertido ya en un referente en el desarrollo del programa de vacunación en Andalucía, cuyas instalaciones están permitiendo alcanzar cifras récord de inoculación.

Por otra parte, hasta final de año, está prevista la celebración de ferias y eventos como Retro Auto&Moto --11, 12 y 13 de junio--; CM Málaga, Cities & Museums International Trade Fair --21 y 22 de junio--; AOTEC, Feria Tecnológica Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet --23 y 24 septiembre--; Greencities, Foro de Inteligencia Urbana, y S-Moving, Movilidad Inteligente y Sostenible --29 y 30 de septiembre-; Startup Europe Smart Agrifood Summit --30 de septiembre y 1 de octubre--; Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones --15, 16 y 17 de octubre--, o Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo --4, 5 y 6 de noviembre--, entre otros.

Para la realización de cada uno de estos encuentros, el Palacio ha implementado un riguroso protocolo para que expositores, proveedores, participantes y asistentes puedan llevar a cabo su actividad con las máximas garantías de seguridad.

Entre las medidas desplegadas, y además de la realización de test de antígenos mencionada anteriormente, destacan la adecuación de los espacios a través de delimitaciones y señalización para asegurar una distancia interpersonal.

También establecimiento de flujos de entrada y salida e itinerarios para una movilidad segura por el edificio, aforos limitados, diferenciación entre asientos habilitados e inhabilitados, intensificación de la limpieza y desinfección a través de la intervención permanente de personal cualificado durante el evento, puntos de dispensación de gel desinfectante distribuidos en diferentes zonas, apuesta por la digitalización para evitar elementos de necesaria manipulación y toma de temperatura a los asistentes a su llegada al recinto, entre otras.