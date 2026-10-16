Gavira aplaude la decisión de recurrir los decretos de vivienda: "Son malos para la vivienda en Andalucía"

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, en una atención a medios en Marbella. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS) El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha aplaudido la decisión de recurrir los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través de la Diputación Permanente y ha asegurado que "son malos para la vivienda en Andalucía"

Así lo ha dicho en Marbella (Málaga) al ser cuestionado si apoya este recurso anunciado por la Consejería de Vivienda. "Cómo no lo voy a apoyar si es que soy y formo parte del Gobierno andaluz", ha dicho Gavira, quien ha abogado por que Andalucía reciba "un mensaje y es que, pese a que sea un Gobierno formado por dos partidos, en Andalucía solo hay un Gobierno".

"Si ese decreto es malo para la vivienda, ese decreto es malo para los propietarios y para los inquilinos de Andalucía, pues me parece correcto", ha asegurado el consejero, quien se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con el recurso anunciado.

Gavira ha dicho compartir este tipo de decisiones "en el fondo" y ha apuntado que el Gobierno de Sánchez "lleva ocho prometiendo" medidas sobre la oferta de vivienda y "no ha hecho absolutamente nada", ha lamentado.