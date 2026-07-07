Gestión de residuos, geopolítica, desinformación y salud de la piel, en los cursos de la UMA en Vélez y Ronda

Inauguración de los Cursos de Verano de la UMA en Ronda. - UMA

RONDA/VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, que cada año organiza su Fundación General (Fguma), han comenzado este martes de forma simultánea en las sedes de las localidades malagueñas de Ronda y Vélez-Málaga, en las que se abordarán cuestiones como la gestión de residuos, la geopolítica, la desinformación o la salud de la piel.

Son más de 700 personas inscrita esta semana en la que se celebran siete cursos, una master class y una mesa redonda. En Vélez Málaga, la bienvenida al alumnado ha corrido a cargo del alcalde de la localidad, Jesús Lupiáñez; la secretaria general de la UMA, Elsa Marina Álvarez; y el director de la Fguma, Eugenio Luque.

Lupiáñez ha agradecido a la UMA y a su Fundación General "su dedicación continua en pro de la formación, del saber y de la cultura en general, líneas de trabajo en las que siempre queremos ser coprotagonistas" y ha recordado algunas de las iniciativas en las que el Ayuntamiento se coordina con la institución académica, como la Cátedra de Autismo, el Aula de Mayores de 55 años o la futura Cátedra vinculada a María Zambrano.

Ha destacado que la ciudad se convertirá durante estos días en un espacio de referencia para el conocimiento y el debate con una programación centrada en cuestiones de plena actualidad como la gestión de los residuos, la geopolítica, la inteligencia artificial aplicada a la salud y el pensamiento de María Zambrano.

Por su parte, la secretaria general de la Universidad de Málaga, Elsa Marina Álvarez, ha mostrado la satisfacción de la institución por una nueva edición de los cursos en Vélez y ha destacado la excelente acogida de la programación. "Tenemos todos los elementos para que esto salga muy bien", ha afirmado.

El director de la Fguma, Eugenio Luque, ha cerrado la intervención con la puesta en valor de la consolidación de esta iniciativa, que alcanza ya su 21 edición. "Hemos dado unos cursos, una vez más, a la altura de lo que se le requiere a la Universidad y de lo que merece Vélez-Málaga", ha señalado.

La jornada inaugural ha contado con Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que ha impartido la clase magistral 'El control parlamentario: cuando las preguntas incomodan al poder'. Durante su intervención, Muñoz ha defendido la importancia de la fiscalización parlamentaria como una herramienta esencial para garantizar la rendición de cuentas en una democracia.

La economía circular y la transformación de los residuos en recursos centran el curso 'Reciclaje urbano: del residuo al recurso', que ha comenzado en el Palacio Marqués de Beniel, según han informado desde la UMA en una nota.

Bajo la dirección de Juan Conesa, jefe de los servicios generales y de Protección Civil de la Diputación de Málaga, el seminario aborda los retos actuales del reciclaje desde una doble perspectiva: medioambiental y económica, defendiendo que el modelo circular debe ser no solo sostenible, sino también viable y rentable.

Conesa ha señalado que "la necesidad de reciclar es un tema medioambiental de primer orden, pero si además es económicamente rentable, es mucho mejor", ha indicado la UMA.

Uno de los aspectos abordados en el seminario ha sido el grado de implicación de la ciudadanía en el reciclaje, aunque el director ha reconocido que existe una mayor concienciación social, también ha advertido de sus límites actuales.

"La ciudadanía se ha acostumbrado a reciclar y hay enormes campañas publicitarias para ello", ha dicho Conesa, quien, no obstante, ha insistido en la necesidad de reforzar la educación y la cultura ambiental.

RONDA

En Ronda, el Palacio de Congresos Convento de Santo Domingo ha acoge una programación que convierte a la localidad en un espacio de reflexión y análisis sobre algunos de los principales desafíos de la sociedad actual, con propuestas dedicadas a la desinformación, el papel de La Legión en las operaciones internacionales y la salud de la piel.

Durante la inauguración, la alcaldesa, María de la Paz Fernández, ha puesto en valor la trayectoria de la ciudad dentro de esta iniciativa académica y ha recordado que son "la sede decana de toda la provincia porque fuimos nosotros los que hace más de 20 años comenzamos con estas ediciones".

Asimismo, ha destacado que, durante esta semana, "nuestra ciudad va a ser un foro de divulgación científica" y un espacio para debatir "aspectos de nuestro país que son importantes para el presente y para el futuro de España".

En el acto también ha intervenido el consejero en funciones de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, quien ha definido a Ronda como "una de las joyas de la corona del turismo y de la cultura en Andalucía" y ha resaltado la proyección internacional que ha alcanzado la ciudad gracias a las campañas de promoción turística impulsadas durante los últimos años.

Bernal ha calificado de "honor" participar en la apertura del seminario 'Ejército y sociedad: el papel de La Legión en operaciones internacionales' y ha querido poner en valor este servicio público.

En este seminario ha participado también el teniente general Carlos Melero, jefe de la Fuerza Terrestre, con la ponencia 'Preparación y generación de contingentes en la Fuerza Terrestre', en la que ha analizado el cambio de escenario estratégico y la necesidad de adaptar la preparación del Ejército a las nuevas amenazas.

"Si queremos seguridad debemos invertir en defensa y dotarnos individualmente, como España, de las capacidades necesarias para hacer frente a la futura amenaza", ha afirmado según el comunicado de la UMA, en el que se señala que el experto se ha referido a que la situación internacional actual exige una preparación distinta.

También ha dicho que los conflictos actuales el conflicto actual "ha variado mucho" y ha indicado que ante este nuevo contexto, el Ejército de Tierra debe adaptarse, adquirir nuevas capacidades y formar a su personal para responder a amenazas híbridas, tecnológicas y cibernéticas, según ha señalado la UMA. Ha indicado que las convocatorias actuales demuestran que la profesión militar sigue despertando vocación.

Este miércoles también se ha celebrado el seminario 'Desinformación bajo control: estrategias periodísticas e institucionales para proteger la verdad', con el fin de de analizar cómo combatir los bulos desde el ámbito periodístico e institucional.

En su apertura, la directora del curso, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y catedrática de Periodismo de la UMA, Bella Palomo, ha explicado que el seminario aborda la desinformación desde un doble enfoque: periodístico e institucional. "Vamos a ver si realmente podemos o no proteger la verdad", ha señalado.

Entre las ponentes ha participado Coral García, coordinadora de Investigaciones sobre Desinformación en Fundación Maldita.es, con la ponencia 'Bulos y campañas de desinformación en verano: cómo detectarlos', la cual ha alertado de que "la inteligencia artificial está contribuyendo a crear unas imágenes hiperrealistas donde es difícil muchas veces distinguir si es real o no".

La especialista ha explicado que, aunque antes era más sencillo detectar una imagen generada con IA por errores visibles, los avances tecnológicos han reducido esas señales, por lo que ha insistido en la importancia de "no compartir contenidos de forma automática".

García también ha advertido de algunos usos preocupantes de la IA y ha indicado que se están detectando imágenes y vídeos creados con esta herramienta "en los que se hipersexualiza a mujeres con camisetas de distintas selecciones, contenidos que en ocasiones se utilizan para monetizar desinformación y redirigir a plataformas de pornografía creada con IA".