El Gobierno local de Málaga insta a promover la participación de los vecinos en el pleno "desde el respeto"

Archivo - La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha apelado a que la participación de vecinos en los plenos municipales "tiene que promoverse desde el respeto, desde la educación", a la vez que la dicho que no se puede permitir "un pleno bronco como el de ayer --en referencia al de este pasado jueves--", y ha apelado a que "desde los grupos políticos, desde las distintas fuerzas políticas, no se puede boicotear plenos".

"Teníamos claro antes del pleno del día de ayer que no podíamos permitirnos un ejemplo como el que vivimos en el último pleno, el que vivimos en el mes de julio. Una imagen y un 'show' lamentable, un 'show' dantesco que no se merece el Ayuntamiento. Sobre todo no se merece una ciudad como la nuestra, de la altura de la nuestra, y sobre todo no se lo merecen los ciudadanos y los vecinos de Málaga", ha contestado Pérez de Siles a las preguntas de los periodistas sobre este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

Asimismo, la concejala portavoz del grupo 'popular' ha explicado que ella mismo hizo un vídeo con un llamamiento a los grupos políticos "porque era previsible, lo teníamos muy claro, que iban a intentar de alguna forma volver a tensar el pleno como sucedió el pasado mes de julio, y teníamos claro que no íbamos a permitirlo".

Así, ha explicado que desde hace mucho tiempo la secretaria general del Ayuntamiento viene intentando hacer cumplir su responsabilidad en el reglamento del pleno. Este pasado jueves "nos lo volvió a recordar porque de alguna forma la pelota estaba en el tejado del equipo gobierno, y nos decía que el reglamento se estaba interpretando de una forma muy flexible, demasiado flexible".

DEFENSA DEL POSICIONAMIENTO DEL ALCALDE

"El reglamento de pleno dice que solo pueden intervenir en el pleno municipal personas que vengan en representación de alguna entidad, de alguna organización, de algún organismo que esté oficialmente registrado en el Área de Participación Ciudadana, la Junta de Andalucía, y que venga a intervenir con respecto a algún punto concreto que sea objeto de debate en el pleno del día, en la sesión plenaria del día que se va a celebrar", ha expuesto Pérez de Siles.

Y a continuación ha dicho que "es obvio" que el alcalde y el equipo de gobierno hacen una "interpretación muy flexible" de ese reglamento, de forman que "no solamente no se hace valer o no se hace cumplir que sean personas que estén adscritas o que gocen de esa representación, sino que hay muchísimas intervenciones que se hacen en términos privados, incluso muchas de esas intervenciones cuando se hacen en el seno del pleno se evidencia que no guardan relación ni siquiera con el punto que se viene a debatir".

En este punto, ha defendido que "efectivamente lo hacemos, el alcalde siempre tiende la mano de forma constructiva, de forma propositiva a la participación de los vecinos de Málaga"; y ha continuación ha añadido: "Pero, efectivamente, esa participación tiene que promoverse desde el respeto, desde la educación y, sobre todo, teniendo en cuenta que se hace en el Ayuntamiento de Málaga, en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga".

"Por tanto, no nos podemos permitir un pleno bronco como el que ayer se intentaba volver a poner en marcha, porque fue desde el minuto uno, no se dejaba prácticamente intervenir a los grupos municipales", ha sentenciado la portavoz del equipo de Gobierno.

La edil también ha valorado el posicionamiento del regidor, Francisco de la Torre, quien "recordaba una vez más que se invita a todos los vecinos de Málaga a que vengan a vivir el pleno en primera persona, a que vengan a interesarse por alguno de los puntos, pero siempre desde el respeto a las distintas posiciones políticas que tienen representación en el pleno municipal, porque representan a los distintos grupos de Málaga".

"Podemos no compartir la visión de los distintos grupos políticos, pero tenemos que respetarlos y escucharlos en la libertad en la que se tienen que expresar los concejales municipales en este salón de plenos", ha dicho Pérez de Siles.

PIDE A LAS FUERZAS POLÍTICAS NO BOICOTEAR LOS PLENOS

La edil 'popular' también ha señalado a que la mujer a la que se invitó a abandonar el pleno --la misma que en julio--, lo que a la postre desembocó en el desalojo de todo el salón, es una representante de Adelante Andalucía, "una representante política".

"Desde los grupos políticos, desde las distintas fuerzas políticas, no se puede boicotear plenos ni ningún tipo de intervención pública porque éstas se hacen en voz de los vecinos, y por tanto se boicotea también la voz de los vecinos", ha dicho.

"Ayer se intentó hacer de nuevo por parte de algunos representantes políticos que venían vestidos de vecinos individuales y no hablaban en nombre de vecinos individuales, hablaban de las distintas fuerzas políticas", ha criticado Pérez de Siles.

"El Pleno va a intentar siempre celebrarse en total respeto a los distintos posicionamientos políticos desde la educación y el respeto", ha concluido la portavoz del equipo de Gobierno.