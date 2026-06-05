Gobierno señala que todo apunta a violencia de género en el crimen en Málaga y que no constan en el sistema Viogén

Dos investigadores de la Policía Nacional en el lugar donde se ha producido el asesinato de una mujer en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

ADRA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado de Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho que el crimen ocurrido en la zona de Palma-Palmilla de Málaga, tras hallarse este viernes el cadáver de una mujer con heridas de arma de fuego, y también el de un hombre, "se está analizando como un posible caso de violencia de género" y ha apuntado que "no consta que hubiese antecedentes en el sistema de Viogén ni como pareja ni por separado por parte del varón".

En declaraciones a los periodistas en Adra (Almería), Fernández ha señalado que "todo apunta en la inspección ocular primera, que ha sido como consecuencia de un arma de fuego la muerte violenta de la mujer y posteriormente, a través del suicidio, la autolisis, por parte del varón que ha aparecido muerto"; aunque ha precisado que serán las autopsias las que "van a determinar exactamente las causas de la muerte".

Así, ha explicado que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha iniciado ya el procedimiento que corresponde y ha señalado que hay que esperar "el resultado de la autopsia y profundizar en los análisis y estudios de posibles testigos u otros indicios que nos lleven a la determinación exacta" por parte de dicha delegación "de que estamos ante un nuevo caso, lamentablemente, de violencia de Género".

El hallazgo de los cuerpos ha tenido lugar sobre las 07,30 horas de este viernes en la zona norte de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido varios avisos alertando del suceso ocurrido en calle Guadalimar. De inmediato dieron aviso a las Policía Nacional y a los servicios sanitarios.

La investigación para el total esclarecimiento de los hechos está abierta y de ella se ha hecho cargo el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.