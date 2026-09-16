Greencities culmina en Málaga dos jornadas de innovación y colaboración con el reconocimiento al talento emprendedor

Acto de Clausura de Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility - GREENCITIES

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility ha cerrado este miércoles en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, una edición que ha vuelto a situar la innovación aplicada a la gestión de las ciudades y la colaboración entre administraciones públicas y tejido empresarial en el centro de sus contenidos y espacios de encuentro.

La jornada de cierre ha tenido entre sus protagonistas a las empresas emergentes participantes en la 'Call for Startups', iniciativa destinada a impulsar y dar visibilidad a proyectos innovadores con capacidad para aportar nuevas soluciones a las ciudades que tiene como partner a Fundación Unicaja, donde 'TECO Mobility' ha sido reconocida por su solución de bicicletas de alquiler con acceso mediante pago contactless sin necesidad de registro en aplicación.

Junto a ella, la selección final ha estado integrada por '3HUB by Biotonomy-Modular Urban Trees', que ha propuesto un proyecto de árboles modulares con zona de descanso; mientras que 'Launch4' transforma la IA, blockchain y las tecnologías de gemelos digitales en sistemas escalables diseñados para la industria.

Por su parte, 'Bideroad0' digitaliza la gestión de las carreteras para detectar el deterioro de calles y avanzar hacia un mantenimiento viario predictivo, mientras que 'IntelliAlert Technologies' aplica inteligencia artificial para la gestión del riesgo ante emergencias.

El comité evaluador de la 'Call for Startups' ha estado integrado por representantes de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), Andalucía Emprende, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), el Ayuntamiento de Málaga, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga (Coaat) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta (Coitaoc).

También lo han conformado la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental (Asitano), el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (Coitaorm), Conexo Ventures, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Deloitte, Finnova, Fundación Unicaja, HNA, Madrid Capital Mundial, Polo Nacional de Contenidos Digitales, Promálaga, Solvere Capital, Tecnalia Ventures y la Universidad de Málaga (UMA).

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

A través de un comunicado, la organización de Greencities ha asegurado que ha cerrado su edición 2026 con un balance positivo tras reunir durante dos jornadas a más de 2.400 asistentes, con más de 80 municipios y más de 200 entidades representadas.

Ciudades, empresas, instituciones y profesionales han compartido experiencias, proyectos y soluciones vinculadas a la mejora de la gestión urbana, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la generación de conexiones en torno a cuestiones como la digitalización de los servicios públicos, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la energía, el agua, los residuos o la movilidad.

Greencities y el VI Congreso 'Smart City RECI' han concluido este miércoles con un acto de clausura conjunto en el que han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y alcalde de Las Rozas (Madrid), José de la Uz.

El cierre ha simbolizado la confluencia entre ambas convocatorias y su apuesta compartida por la colaboración entre territorios, el intercambio de conocimiento y la incorporación de la innovación a la gestión municipal.

La dimensión práctica ha tenido continuidad en la iniciativa 'City Speakers', espacio en el que una docena de ayuntamientos han presentado iniciativas desarrolladas en sus territorios en ámbitos relacionados con los datos, la inteligencia artificial, la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad.

La sesión ha permitido compartir experiencias municipales y casos de aplicación con otros responsables públicos, empresas y profesionales, favoreciendo la transferencia de conocimiento entre ciudades.

El programa de contenidos ha reunido además a 115 ponentes, mientras que la zona expositiva ha contado con 70 empresas y organizaciones. A ello se ha sumado la dimensión institucional de la convocatoria, con la participación de cerca de una treintena de alcaldes y alcaldesas y la celebración del Foro de Alcaldes/as e Innovación - Encuentro de Líderes Urbanos, como espacio de diálogo y cooperación entre territorios.

La celebración en paralelo del VI Congreso 'Smart City RECI' ha ampliado este año las oportunidades de intercambio entre ciudades, instituciones, empresas y expertos. El Congreso ha llegado a Málaga coincidiendo con el XV aniversario de la Red Española de Ciudades Inteligentes y ha reunido a más de 50 ponentes nacionales e internacionales.

En el marco de su última jornada, se ha presentado la Declaración de Málaga, un documento que establece once compromisos para avanzar hacia una inteligencia artificial al servicio de las ciudades y de las personas y que sitúa el interés general, la protección de los derechos, la transparencia y la responsabilidad pública entre los principios que deben guiar su incorporación a la gestión municipal.

El evento ha estado organizado por Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), del Ayuntamiento de Málaga, y coorganizado por la patronal tecnológica Ametic. Telefónica ha actuado como Premium Partner. Innovasur y Orange Empresas han sido Golden Partners.

Han sido Silver Partners Agrojardín, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Cotec, Next Sustainable Generation Committee (NSGC), la Universidad de Málaga, así como las empresas municipales Emasa, Limpieza de Málaga y Parque Cementerio de Málaga. Smart City Cluster ha sido Strategic Partner.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y Red Innpulso han sido City Partners.