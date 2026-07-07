La Guardia Civil investiga el atropello mortal en la A-7 en Mijas (Málaga) de una menor noruega

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación por el atropello este pasado lunes en la A-7 en Mijas (Málaga) de una persona, una menor de 17 años noruega, cuya familia había puesto una denuncia ese mismo día por desaparición en la localidad malagueña de Marbella.

Así lo ha confirmado a Europa Press fuentes de dicho cuerpo, quienes han señalado que la investigación está abierta y por el momento se está intentando determinar el vehículo que la habría atropellado y el conductor, que se dio a la fuga, y todo lo que rodea a estos hechos.

La víctima fue identificada este pasado lunes y se trata de una menor de 17 años de nacionalidad noruega, cuyos padres habían presentado una denuncia antes de conocerse la identidad después de que la joven estuviera desaparecida desde la madrugada del domingo al lunes.

Según publican varios medios locales, citando a la madre de la menor, esta estaba de vacaciones en la Costa del Sol desde el pasado 19 de junio y se le perdió la pista de madrugada en las inmediaciones de una discoteca de Marbella, tras salir a celebrar la victoria de la selección noruega.

Desde el 112 informaron de que el siniestro tuvo lugar sobre las 05,20 horas en el kilómetro 1.027 de la A-7 en sentido Marbella, cuando varios testigos informaron de que una mujer había sido atropellada.