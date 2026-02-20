La Guardia Civil tramita más de 400 colaboraciones ciudadanas en materia medioambiental durante 2025 en Málaga

Archivo - Un agente del seprona en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga ha realizado más de 400 actuaciones, relativas a posibles infracciones contra el medio ambiente, por información obtenida gracias a la colaboración ciudadana durante el año 2025.

Así, durante el citado periodo, el Seprona gestionó un total de 412 comunicaciones ciudadanas, de las cuales el 74% derivó en actuaciones con resultado positivo, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Esta labor de investigación ha permitido la instrucción de diligencias por delitos contra la ordenación del territorio --ejecución de construcciones no autorizadas--, maltrato animal y delitos contra la flora y fauna. En total, han sido investigadas 12 personas por diferentes ilícitos penales.

En el ámbito administrativo, se han formalizado un total de 106 denuncias por infracciones entre las que destacan las relativas a la gestión irregular de residuos y vertidos, el control de animales de compañía y la ordenación del territorio. También se han ejecutado controles específicos en materia de normativa de aguas, costas, espacios naturales protegidos y sanidad animal.

La información canalizada a través de las vías oficiales de la Guardia Civil ha permitido una respuesta técnica orientada al cumplimiento de la legislación ambiental y a la sostenibilidad de los recursos naturales en la provincia de Málaga.