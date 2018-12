La guía de 61 belenes editada por el Ayuntamiento de Málaga esta Navidad se podrá consultar en Internet

Publicado 04/12/2018 14:34:35 CET

MÁLAGA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La guía de belenes realizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas para esta Navidad, que recoge un total de 61 misterios, podrá consultarse a través de la página web municipal y de su geoportal.

Así, se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada nacimiento. Aparecen de diferentes entidades y colectivos desde cofradías de Semana Santa hasta asociaciones de padres y madres de alumnos.

Esta guía ha sido presentada este martes por la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, junto al director del Centro Municipal de Informática, David Bueno. Porras ha indicado que en la dirección www.belenes.malaga.eu aparece un plano de la ciudad con un símbolo del nacimiento y, al pinchar en él, se muestra la dirección exacta, la entidad organizadora y el horario.

Si se hace con el teléfono móvil puede señalar la dirección en la que se encuentra el usuario, marcándose los más cercanos. En este punto, han aclarado que al no ser una aplicación no tiene que isntalarse, por lo que no ocupa espacio en la memoria interna del terminal.

La guía impresa incluye los horarios en los que pueden visitarse los distintos nacimientos. Desde el Área de Fiestas se han editado 10.000 folletos que serán repartidos en diferentes oficinas de turismo de la ciudad, hoteles, juntas de distrito, etcétera.

La Guía de Belenes de la Navidad 2018 recoge los misterios que diferentes instituciones y colectivos malagueños: distritos, iglesias, asociaciones de vecinos, de mayores, peñas o cofradías han preparado para estas fechas.

Esta actividad se suma a la oferta del alumbrado navideño y cultural de la ciudad y se convierte así en un atractivo más para los visitantes, tanto nacionales como internacionales, que eligen la capital malagueña como destino de estas vacaciones. Hay que recordar que Málaga ha obtenido el primer puesto en la clasificación 'Best Sunny Christmas Markets in Europe' de la organización European Best Destinations (EBD), que presenta a la ciudad como el destino urbano idóneo para celebrar una Navidad soleada.

EDB describe Málaga como "uno de los destinos de moda en Europa, una ciudad brillante y sorprendente que es una mezcla de todo lo que amas: sol, playa, cultura, autenticidad, tradición y compras". "Málaga también es conocida por la calidad de sus luces de Navidad, (entre las luces de Navidad más bellas de Europa)", señala esta entidad.