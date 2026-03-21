El guionista Daniel Corpas y la exposición 'Un viaje interior' protagonizan la agenda cultural de La Malagueta

El guionista Daniel Corpas en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta la programación semanal que se desarrollará entre el 24 y el 26 de marzo. Entre las actividades se encuentran una nueva cita del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', con el guionista Daniel Corpas como invitado, y la exposición 'Un viaje interior' del fotógrafo Txema Rodríguez.

La agenda se complementa con otras citas centradas en la literatura, el pensamiento y la creación contemporánea, ha indicado la Diputación en un comunicado.

La programación semanal comenzará el martes 24 de marzo, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo 'Demasiado Humanos', coordinado por José Antonio Trujillo. Bajo el título 'Literatura y columnismo: un camino de ida y vuelta', el encuentro contará con la participación de la periodista y escritora Karina Sainz Borgo.

La conversación abordará las conexiones entre la novela y la columna de opinión, así como la tradición del columnismo en lengua española y su vínculo con los grandes prosistas, planteando la escritura como una forma de crónica del tiempo y de la experiencia personal.

Por otro lado, el jueves 26 de marzo, a las 19.00 horas, tendrá lugar un nuevo encuentro del ciclo 'Málaga, ida y vuelta', coordinado por la periodista Regina Sotorrío.

En esta ocasión participará el guionista, dramaturgo y escritor Daniel Corpas --guionista de series de gran éxito como 'Malaka' o el 'Ministerio del tiempo'--, quien compartirá su trayectoria profesional y su vínculo con Málaga en un encuentro que recorrerá tanto su carrera en el ámbito audiovisual como su faceta literaria y personal.

Han recordado desde la Diputación Provincial que todas las actividades tendrán lugar en Sala 001, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

EXPOSICIÓN 'UN VIAJE INTERIOR'

Asimismo, hasta el 17 de mayo puede visitarse la exposición 'Un viaje interior' donde el fotógrafo Txema Rodríguez propone un recorrido por nueve municipios de la provincia: Cómpeta, Casarabonela, Antequera, Vélez-Málaga, Archidona, Coín, Frigiliana, Arriate y Cartajima.

A través de impactantes instantáneas en blanco y negro el artista muestra distintas formas de vivir la Semana Santa desde una mirada documental que pone el foco en la identidad, la memoria y la tradición en el territorio.

Con esta programación, el centro cultural La Malagueta continúa consolidándose como un espacio de referencia para el encuentro entre disciplinas, acercando al público propuestas que conectan literatura, pensamiento y creación contemporánea desde una perspectiva plural.