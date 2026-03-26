Hallan el cadáver de un hombre en una plaza de Málaga capital

Archivo - Plaza de Camas Málaga capital - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este jueves en una plaza de la capital malagueña, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Así, estas fuentes han indicado que en principio no hay indicios de violencia en el cuerpo del hombre, que ha sido encontrado en un banco de la plaza de Camas.

Asimismo, han apuntado que, como ocurre en estos casos, se ha activado el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver.