Heredia (PSOE) pregunta a Pablo Casado y Albert Rivera cuándo "van a eliminar el PER en Andalucía"

Publicado 16/01/2019 13:20:35 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia ha preguntado este miércoles a los líderes nacionales de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, "cuándo van a eliminar el Plan de Empleo Rural (PER) en Andalucía", después, ha dicho de que Vox "el partido que ahora manda y decide" en la región andaluza "haya anunciado que va a terminar con él".

En el municipio malagueño de Antequera, junto al secretario general del PSOE local, Francisco Calderón, Heredia ha defendido la importancia del PER, al haber "permitido realizar obras muy importantes de infraestructuras, servicios básicos y cultura en los pueblos".

"El PER ha permitido que no desaparezca un solo pueblo en Andalucía, somos la única Comunidad donde no se han perdido pueblos, sino que incluso se han incrementado. Ha permitido que miles de familias llegue a final de mes y puedan darle de comer a sus hijos", ha sostenido Heredia.

Además, ha preguntado a Rivera "cuántos municipios pequeños de la comarca de Antequera va a eliminar después de decir que suprimirían los municipios más pequeños para unificarlos".

El dirigente socialista ha subrayado la apuesta del Ejecutivo socialista "por reducir el número de peonadas tanto para el subsidio agrícola como para la renta agraria a los trabajadores del campo en 2019 de 35 a 20 de los municipios afectados por las últimas riadas en Málaga.

"Las inundaciones producidas por las fuertes lluvias del pasado mes de octubre en unos 30 municipios de nuestra provincia ha tenido como respuesta la aprobación en Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre de esta medida", ha apostillado.

Esto, ha agregado Heredia, beneficiará a unos 31.500 trabajadores de la provincia, de los cuáles más de 13.000 son de la comarca de la Antequera, "donde en mayor o menor grado existen en todos y cada uno de sus municipios".

Dentro de esta comarca destacan por número de beneficiarios Antequera (1.855), Alameda (1.200), más de 800 en Archidona y Villanueva del Trabuco, casi 800 en Campillos, Cuevas San Marcos y Villanueva Algaidas.

"El PSOE demuestra una vez más su compromiso con los trabajadores del campo y con nuestros pueblos", ha defendido Heredia en declaraciones a los periodistas.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, el diputado socialista ha valorado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destacando la inversión en la línea

Bobadilla-Algeciras de 223,5 millones de euros, 159 millones en Málaga.

"Andalucía debe convertirse en una plataforma logística global, de rango internacional, para las compañías de mercancías que operan entre Asia, Europa, África y América; con esta conexión con el puerto de Algeciras, el más importante del sur de Europa, se beneficiaría mucho a la provincia de Málaga en general y a la comarca de Antequera en particular", ha apuntado.

De los 170 millones contemplados y previstos en los Presupuestos Generales del Estado, en el periodo 2012-2017, en la línea Bobadilla-Algeciras "sólo se invirtieron 39,38 millones de euros, lo que representa que se gastó menos de uno de cada cuatro euros previstos".