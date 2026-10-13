Herida una persona tras un incendio en una vivienda en Málaga capital

Bombeos actúan en un incendio en Málaga capital. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Málaga ha intervenido en la extinción de un incendio originado en una vivienda en Málaga capital donde una persona ha resultado herida.

Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este martes, sobre las 02,00 horas, en una vivienda de la calle Conde de Toreno, en el distrito Palma-Palmilla, según han indicado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en un mensaje publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así, una persona ha tenido que ser rescatada del interior del inmueble y, posteriormente, fue atendida y trasladada a un centro hospitalario por los servicios sanitarios del 061.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque Central, en Martiricos, formadas por dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.