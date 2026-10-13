Heridas, pequeñas lesiones y picaduras, principales asistencias en las playas de Torremolinos (Málaga) este verano

Imagen de una torre del dispositivo municipal de salvamento y socorrismo de Torremolinos (Málaga). - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El dispositivo municipal de salvamento, socorrismo y atención sanitaria en las playas de Torremolinos (Málaga) ha concluido con 725 incidencias registradas este verano, entre las que destacan las heridas y pequeñas lesiones, con 392 asistencias. Además, se llevaron a cabo 87 rescates en el medio acuático.

Las intervenciones motivadas por picadura de medusas (93) y picaduras de pez araña (58), han sido también incidencias comunes este verano en las cuatro playas de Torremolinos (Los Álamos, Playamar, Bajondillo y La Carihuela), que suman siete kilómetros de litoral, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Según han destacado, todos los 87 rescates en el medio acuático realizados a lo largo de la temporada de baño han tenido "resultado satisfactorio". Asimismo, el servicio de ambulancia ha efectuado 95 actuaciones, entre ellas, varios traslados a centros sanitarios para valoración médica.

Una de las intervenciones más relevantes fue la asistencia a un bañista que sufrió una parada cardiorrespiratoria el 16 de mayo en Playamar. Los profesionales de salvamento iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador externo automático (DEA), una actuación coordinada durante los primeros minutos que permitió recuperar al paciente.

El dispositivo de salvamento de playas ha contabilizado un total de 422 asistencias relacionadas con los puntos accesibles de baño adaptado, cuatro zonas acondicionadas para personas con movilidad reducida, que cuentan con pasarelas, rampas de acceso, zonas de sombra, aseos adaptados, sillas anfibias, grúa hidráulica o muletas adaptadas para facilitar el acceso al agua con seguridad.

Según han recordado desde el Ayuntamiento durante este verano se ha reforzado el dispositivo de salvamento y seguridad en las playas de la localidad, con cerca de 50 profesionales distribuidos a lo largo de todo el litoral. El operativo ha estado activo todos los días, desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, de 11,00 a 20,00 horas.

No obstante, el litoral de Torremolinos ha contado también con seguridad durante la Semana Santa y los fines de semana hasta el inicio de la temporada estival. El dispositivo ha contado con once torres de vigilancia, tres motos acuáticas, una ambulancia UVI móvil, dos puestos de enfermería, cinco desfibriladores y vehículos equipados con material sanitario.

Como novedad, se ha incorporado un vehículo de intervención rápida con DEA para mejorar la atención ante emergencias. También se han incorporado nuevos sistemas tecnológicos, como Safe Beach, que ha permitido consultar mediante códigos QR información actualizada sobre el estado del mar, las mareas y las corrientes, y Orion, que ha facilitado la localización del personal y la gestión de las comunicaciones.

Además, las playas han dispuesto de videovigilancia en tiempo real y se ha reforzado el número de efectivos durante los días de Levante, además de acotar zonas de corrientes y establecer líneas de vid para facilitar el regreso a la orilla con facilidad en caso de necesidad en puntos concretos de La Carihuela.

El dispositivo ha incluido igualmente medidas de accesibilidad, como servicios de baño asistido, dispositivos de movilidad y reservas mediante WhatsApp. Las banderas del estado del mar han incorporado identificación adaptada para personas con daltonismo, favoreciendo una mayor inclusión y seguridad de todos los usuarios.