Hermanas de Caparrós pondrán querella a Ministerio de Interior: "Llevamos 47 años con muchas piedras en el camino"

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, Loli, Puri y Paqui, han informado este lunes de que pondrán una querella criminal contra el Ministerio del Interior porque, en su opinión, "se ocultó el crimen de nuestro hermano" y "hoy, 47 años después, sigue siendo cómplice de aquel asesinato". "A ver si, al final, podemos llegar a algún sitio, podemos recorrer algún camino", han apostillado.

"Esperemos que el año que viene tengamos mejores noticias, que se sepa ya la verdad" y que "por lo menos esta mancha oscura que tiene Andalucía por el asesinato de nuestro hermano ya se reconozca", insistiendo en que García Caparrós "fue víctima del terrorismo". "Que no nos lo tapen más, que no nos lo quieran blanquear con otras leyes".

"Es víctima del terrorismo y hasta ahí vamos a llegar y no vamos a parar. La querella se le va a poner tarde o temprano", han afirmado las hermanas.

Puri ha lamentado que "llevamos 47 años con muchas piedras en el camino y no hay forma de averiguar ni de saber qué fue, qué se dijo en esa comisión de investigación", ha señalado, al tiempo que se ha preguntado "¿Por qué no se sabe nada? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no desclasifican los papeles?". "Todos los años pedimos lo mismo, todos los años nos lo deniegan", ha lamentado.

Así lo ha informado durante una rueda de prensa junto con el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, en Málaga donde han presentado una Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados para el reconocimiento y la reparación pública de la memoria de Manuel José García Caparrós, asesinado en la manifestación por la autonomía andaluza del 4D de 1977.

Puri ha vuelto a reivindicar "aquel 4 de diciembre" y que se desclasifiquen los documentos, preguntándose "por qué cada vez que llegan 'x' años, suben siempre un par de añitos más para no poder abrir esos documentos".

Ha incidido que "aunque ellos lo quieran negar y no lo quieran reconocer, mi hermano es una víctima del terrorismo. Quieran o no quieran ellos. Se pongan o no se pongan de acuerdo unos poquitos en el Congreso", ha dicho y ha insistido en que "mi hermano es una víctima del terrorismo. Y como tal tienen que darle lo que verdaderamente es, víctima del terrorismo". "Ellos piden para lo suyo y nosotros pedimos para lo nuestro. Y así llevamos 47 años", ha reivindicado.

"HARTAS DE ESPERAR": "SE ESTÁN RIENDO DE NOSOTROS"

En relación con la querella, han afirmado que la pondrán "en cuanto podamos". Precisamente, y al respecto, Loli, otra de las hermanas, ha abundado que será "en cuanto busquemos un abogado y nos diga qué paso tenemos que seguir, la vamos a presentar". "Ya se están riendo de nosotros muchos años y ya no creo que se rían más".

Las hermanas han dicho que están "hartísimas" de esperar: "Después de 47 años podemos estar hartas no, lo siguiente". "Yo creo que ya no es de recibo que tapen tanto. ¿Es que quedan algunos vivos de aquella época que no quieren que salga la luz con esos papeles? ¿O qué es lo que están ocultando?", ha preguntado Loli.

Así, ha cuestionado también en relación con los heridos que hubo también en la manifestación: "¿Cómo que no han hablado durante 47 años? ¿Cómo que no hubo ningún policía que fue juzgado por esos heridos? Porque yo creo que si disparas, aunque te hieran, a esos policías tenían que haberlos detenido. ¿Cómo que salieron impunes? ¿Dónde están? ¿Que amenazaron a esas víctimas también como todo lo que hacen en aquella época?", ha preguntado.

"Ya está bien, que ya son muchos años, y creo que esas víctimas ya deberían hablar también y decir con qué es lo que les amenazaron para que no saliera a la luz nada". "Ya estamos cansadas de tantos años", ha reiterado Loli.

Por otro lado, también han señalado que llevan "47 años pidiendo que se reconozca como víctima del terrorismo; y 47 años negándolo". "Creo que ya va siendo hora, porque hoy por hoy se sabe que fue un policía armado el que disparó por la espalda, a un muchacho que no llevaba nada en sus manos, solamente una bandera, la de Andalucía, y por eso le pegaron un tiro y lo mataron, con 18 años", ha recordado Puri.

A su juicio, "el culpable debería de salir, al menos, o salir o saber qué fue lo que pasó y quién fue, para vergüenza de los andaluces. Al menos para eso", ha dicho Puri.

Sobre la proposición no de ley aprobada, las hermanas han valorado que "esperanzas nos dan todas las leyes, todas". "Mientras se esté hablando y se esté pidiendo cosas para él, claro que nos dan esperanza", ha señalado, pero ha lamentado que "la esperanza nos la quitan de raíz. Cada vez que se presenta algo, la esperanza nos la quitan... y así llevamos tantísimos años".

Además, Loli ha añadido que siempre reconocen que era "víctima de transición" y ha insistido en que su hermano "no es una víctima de la transición, es una víctima del terrorismo" porque "el que disparó, le disparó por la espalda".

"Es una víctima del terrorismo, lo único que fue aquel día es a pedir lo que todos los andaluces pedimos aquel día, lo que hoy están disfrutando mucho y ellos también lo están disfrutando". "Solamente por llevar una bandera, como llevaban todos los andaluces, eso le costó la vida, por llevar una bandera blanca y verde", han concluido las hermanas.