El Hospital Clínico de Málaga premia a la UCI, Urología y Endocrinología del Cesjo en su concurso de decoración navideña

Premiados en el Concurso de Decoración de Navidad del Hospital Clínico de Málaga. - HOSPITAL CLÍNICO MÁLAGA

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de UCI, el área de Endocrinología del Centro de Especialidades San José Obrero (CESJO) y las consultas externas del servicio de Urología han resultado ganadores del tradicional concurso de espacios navideños que se celebra cada año en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía.

Así lo han informado desde el complejo hospitalario en una nota, en la que han indicado que el centro celebra una nueva edición de su certamen de decoración para humanizar la asistencia y hacer más cálida la estancia de los pacientes, con menciones especiales a la dedicación de profesionales y pacientes.

En este contexto, el centro ha celebrado este sábado el acto de entrega de premios de su concurso de espacios navideños, que ha contado con la presencia, entre otros, de la directora de gestión y de servicios generales, Sonia Hernández Valverde, del director de enfermería, Pablo Fernández Plaza, y de los subdirectores Guillermo García, Fernando Ávila, Ángel González, Pilar Lara, María Victoria del Moral, Sebastián Soto, Borja Delgado y Joaquín Sánchez.

Este encuentro ha servido, además, para reconocer el esfuerzo de los profesionales de los cinco centros que integran el complejo en la creación de ambientes acogedores.

En esta edición de 2025, el primer premio al mejor decorado navideño ha recaído en el servicio de UCI, que ha presentado una completa propuesta que mezcla el estilo clásico --con belén, árbol y chimenea-- con una original decoración de elfos que incorporan las caritas de todos los profesionales del servicio.

Asimismo, el segundo premio ha sido otorgado al belén instalado en el área de Endocrinología del Centro de Especialidades San José Obrero (CESJO), mientras que el tercer premio ha reconocido el trabajo de las consultas externas del servicio de Urología del Hospital Clínico, destacando por su propuesta artesanal y el uso de materiales reciclables.

Por otro lado, el jurado ha querido destacar la creatividad de otras unidades con los premios a la originalidad, que este año han recibido la unidad de Salud Mental del Pabellón 3 del Hospital Marítimo de Torremolinos (Málaga), por su belén creativo; y a la unidad de hospitalización de la cuarta planta de Traumatología del Hospital Clínico.

Además de los galardones por áreas, se han otorgado dos distinciones especiales, una a la profesional de Neurología Toñi Sánchez "por su trabajo continuado y dedicación al centro", y otra a Juan Rodríguez, paciente-carpintero de la unidad de Radioterapia, por su implicación personal.

A este respecto, el director gerente, Jesús Fernández Galán, ha destacado que "desde el equipo de dirección se ha apostado por fomentar esta actividad tan entrañable para el centro, y que ayuda a que las estancias de los pacientes que tengan que permanecer ingresados o acudan a cualquier cita sean más cálidas y amables en estas fechas tan familiares".

En la misma línea, el subdirector de servicios generales y presentador del acto, Sebastián Soto, ha resaltado "la gran participación de los profesionales de todas las áreas y servicios que se implican en acondicionar las estancias del complejo en la medida de lo posible para hacerlas más cercanas a los usuarios", poniendo en valor la originalidad que ha caracterizado las propuestas presentadas en todos los centros del complejo hospitalario.

Por otro lado, han resaltado que esta edición ha contado con la presencia de una profesora y una madre representando al colegio Fuente Alegre del Puerto de la Torre, cuyos alumnos y alumnas han preparado cartas de ánimo dirigidas a los pacientes ingresados en las distintas unidades de hospitalización. "Un precioso y original regalo que será repartido por los profesionales de las distintas áreas estos próximos días festivos", han señalado.

Con más de 20 años de historia, este certamen reafirma la voluntad del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de integrar a profesionales y pacientes "en la creación de un entorno más amable, cálido y confortable durante la Navidad, contando para ello con toda la comunidad de referencia".