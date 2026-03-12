Hospital Quirónsalud Marbella incorpora resonancia avanzada que mejora diagnóstico de patologías cardíacas y cerebrales

El jefe del servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Marbella , el doctor Iván Artero, junto con una resonancia avanzada que mejora el diagnóstico de patologías cardíacas y cerebrales - QUIRÓNSALUD MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) refuerza su capacidad diagnóstica con una Resonancia Magnética (RM) que consolida su compromiso con una asistencia basada en la precisión, la seguridad del paciente y la excelencia clínica.

La nueva tecnología "supone un avance para el centro hospitalario, al permitir abordar con mayor solvencia exploraciones de alta complejidad, especialmente en dos áreas clave: la resonancia magnética cardíaca (cardio-RM) y la neurorradiología avanzada", ha explicado el jefe del servicio de Diagnóstico por la Imagen, el doctor Iván Artero.

Uno de los pilares de esta actualización tecnológica es la resonancia magnética cardíaca, una técnica que se ha convertido en referencia para el estudio de múltiples enfermedades del corazón, ha indicado Quirónsalud Marbella en un comunicado.

Así, tal y como explica el especialista, la cardio-RM "aporta información diferencial al permitir valorar no sólo la anatomía, sino también la función cardíaca, un elemento clave en determinados diagnósticos".

Gracias a esta capacidad, el centro refuerza su respuesta diagnóstica en enfermedades como la miocarditis, las cardiomiopatías, la isquemia o el infarto, así como en aquellas patologías donde la caracterización tisular es determinante para el seguimiento y la estratificación del riesgo.

Otro de los ámbitos en los que esta tecnología supone un avance relevante es la neurorradiología avanzada, un campo en el que la resonancia magnética se ha consolidado como una prueba decisiva para el estudio de múltiples patologías neurológicas.

"Disponer de información detallada y fiable no sólo facilita identificar una lesión, sino caracterizarla con mayor precisión y orientar mejor el enfoque clínico desde fases tempranas", ha destacado el especialista.

La nueva RM permite desarrollar protocolos avanzados aplicables a patología vascular cerebral, tumores del sistema nervioso, procesos inflamatorios e infecciosos, enfermedades desmielinizantes, epilepsia, trastornos cognitivos y enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

"En conjunto, esto se traduce en una mejora tangible de la práctica clínica: mayor confianza diagnóstica, mejor orientación terapéutica y optimización del circuito asistencial", ha afirmado Artero.

BENEFICIO PARA MÚLTIPLES ESPECIALIDADES

Más allá de neurología y cardiología, con esta nueva tecnología el Hospital Quirónsalud Marbella mejora la capacidad diagnóstica en un amplio abanico de áreas asistenciales, especialmente en el ámbito musculoesquelético, incluyendo patología articular, columna y lesiones deportivas.

Con esta incorporación, el centro hospitalario avanza en su compromiso por una medicina más precisa, segura y orientada a la excelencia clínica.