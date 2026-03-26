Hoteleros de Málaga prevén una Semana Santa "en descenso" en ocupación y cierran febrero con cinco puntos menos que 2025

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MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha señalado que la ocupación hotelera en la provincia de Málaga en febrero pasado se situó en el 66,51%, lo que supone un descenso "significativo", de más de cinco puntos, respecto al mismo periodo de 2025, cuando se alcanzó el 71,56%, y también por debajo del 70% registrado en 2024. Además, prevén una Semana Santa "en descenso" respecto a años anteriores, lo que vinculan a la desconexión ferroviaria por alta velocidad.

Así lo han informado en una nota, en la que han apuntado que estos datos reflejan una evolución "a la baja" en la actividad hotelera, con un comportamiento "más contenido de la demanda, especialmente en el mercado nacional", que representa el 28,64%; frente al 71,36% del mercado internacional, "que continúa sosteniendo en mayor medida la ocupación".

"Los datos de febrero confirman una desaceleración en la demanda, especialmente en el mercado nacional, que está teniendo un comportamiento más moderado en este inicio de año", han indicado desde la patronal hotelera.

Por zonas, los mejores registros de ocupación durante el mes de febrero se han dado en Málaga capital y Rincón de la Victoria, con un 81,02%, seguidos de Benalmádena (75,86%). También destacan Mijas (67,46%) y Nerja-Frigiliana-Torrox (67,14%), mientras que otras zonas como Marbella-Benahavís registran niveles más moderados (39,03%).

En cuanto a la Semana Santa de 2026, las previsiones de Aehcos apuntan a una evolución "más contenida" que en ejercicios anteriores, algo que señalan está condicionado "en gran medida por la actual situación de conectividad ferroviaria entre Málaga y Madrid".

Para el periodo de mayor demanda, comprendido entre el 2 y el 6 de abril, se estima una ocupación hotelera del 78,03%, por debajo del 83,22% registrado en 2025 y del 87,81% alcanzado en 2023.

Si se amplía el análisis al conjunto del periodo vacacional, del 27 de marzo al 6 de abril, la ocupación prevista se sitúa en el 73,47%, frente al 80,18% de 2025 y el 75,98% de 2024.

Desde Aehcos han subrayado que "esta caída de entre cinco y siete puntos porcentuales respecto al pasado año está directamente relacionada con la desconexión ferroviaria de alta velocidad, que está afectando especialmente al mercado nacional, tradicionalmente clave en estas fechas, aunque en parte está siendo compensado con el aumento de la demanda internacional".

"La actual situación de la conexión ferroviaria está condicionando de forma clara la evolución de las reservas, especialmente en el mercado nacional, que tiene un peso determinante en la Semana Santa", han manifestado.

Según han recordado, la Semana Santa de 2025 estuvo condicionada por episodios de inestabilidad meteorológica, mientras que las previsiones para este año son más favorables, "lo que refuerza la idea de que el actual descenso en las reservas está más vinculado a los problemas de conectividad que a factores climatológicos y que inciden directamente en la demanda", han apuntado.

Por destinos, destacan Marbella-Benahavís, con previsiones en torno al 86% en los días clave, así como Málaga capital y Rincón de la Victoria, que alcanza el 85%. También presentan buenos niveles Mijas (79%) y Benalmádena (74%).

Desde Aehcos han insistido en que "la conectividad es un elemento estratégico para el destino y advierte de que situaciones como la actual tienen un efecto inmediato en la actividad turística, especialmente en periodos de alta demanda".

Asismismo, han indicado que la patronal hotelera "continuará monitorizando la evolución de las reservas en los próximos días, ante posibles ajustes de última hora que puedan modificar los niveles de ocupación previstos".