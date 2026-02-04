H&T distingue trayectoria de Antonio Guevara y refuerza papel como plataforma de innovación y desarrollo empresarial

Foto de familia H&T Awards 2026 - H&T

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, ha reconocido en su acto de clausura la destacada trayectoria profesional en el ámbito de la industria hostelera, hotelera y turística de Antonio Guevara por su compromiso con el desarrollo del sector desde una visión estratégica, innovadora y vinculada a la formación y al conocimiento.

Su labor al frente de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga (UMA) --desempeñó el cargo de decano hasta el año pasado-- y su papel como representante de los decanos de Turismo a nivel nacional, han contribuido decisivamente a reforzar la formación como eje del progreso del sector.

Actualmente, forma parte del equipo directivo del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo (Iatur), impulsando la investigación y la innovación aplicada al turismo y consolidando iniciativas de referencia en el ámbito académico y científico. Asimismo, es miembro de la Mesa del Turismo de España.

La entrega de esta distinción se ha llevado a cabo durante la entrega de los séptima H&T Awards, unos premios que reconocen el talento y la innovación dentro del ámbito del canal Horeca, la industria turística, equipamiento, servicios y gastronomía.

En la categoría dirigida a grandes empresas y pymes, el galardón ha sido para Winterhalter y ha quedado finalista Bunzl; en la categoría dirigida a pymes andaluzas internacionalizadas en el ámbito turístico, la empresa ganadora ha sido Ly Company Group, resultando finalistas las firmas Hutesa y Sigfrido Fruit; el premio dirigido a micro pymes, emprendedores, spin-offs y startups ha recaído en Amalia by Rebeldia Tech, con los finalistas Qamarero y Suitesnature Factory. Asimismo, se ha entregado la Mención Especial a la Empresa Expositora H&T 2026 por su compromiso con la innovación a Koppert Cress.

El acto de clausura de H&T también ha acogido la entrega de los galardones de la novena edición de los premios Mejores Vinos H&T 2026, en los que se escogen los mejores caldos con presencia en el salón.

Makro España se ha alzado como ganador en tres categorías, a saber, 'vinos espumosos' con Veuve Palletier Brut de Champagne de Castelnau, 'vinos blancos jóvenes' con Axarco de Bodegas Quitapenas, y 'vinos dulces' con Fleur de Tokaj de Bodega Magyar Termek, ha indicado el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en un comunicado.

De igual forma, Pebar ha logrado imponerse en tres categorías, en 'vinos secos de licor' gracias a Harveys Oloroso de Bodegas Harveys, 'vinos blancos fermentados y/o criados en barrica' con Finca Montico de Bodegas Marqués de Riscal, y 'vinos rosados' con Casa del Valle Rosado de Bodegas Casa del Valle.

Entre los demás ganadores se encuentran Linaje Garsea Roble de Bodegas y Viñedos del Linaje Garsea (Diputación de Burgos), en la categoría de 'vinos tintos roble', y La Selvanella Chianti Classico Riserva de Cantina Melini (La Contadina), en 'vinos tintos con crianza'.

Asimismo, el Comité Organizador, junto a la dirección de H&T, ha decidido otorgar este año un reconocimiento póstumo a Antonio Criado, fundador y presidente de King's Buffet, expositor emblemático del salón, como muestra de agradecimiento por su aportación al desarrollo del sector y a su estrecha vinculación con dicha feria a lo largo de los años.

De igual modo, han señalado que el salón ha concluido con las intervenciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, y la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral.

MÁS DE 19.000 VISITANTES PROFESIONALES

H&T 2026 ha experimentado un crecimiento de los asistentes durante sus dos primeras jornadas, superando en total los 19.000 visitantes profesionales. Una cifra que confirma el interés y la solidez de H&T como punto de encuentro del sector, teniendo en cuenta además que la afluencia global se ha visto condicionada por las inclemencias meteorológicas registradas este miércoles.

La vigesimoctava edición de H&T ha contado con la participación de más de 600 empresas y entidades especializadas de los ámbitos de equipamiento y servicios, y de gastronomía, esto es, un centenar más que en la pasada edición, lo que refleja el creciente interés que genera el salón entre los colectivos profesionales de la industria hostelera, hotelera y turística.

En línea con esa tendencia, la cita ha dado también un salto en cuanto a dimensión, alcanzando los 29.500 metros cuadrados, lo que supone un crecimiento de 1.000 metros cuadrados más que en 2025, distribuidos entre la zona expositiva y el resto de espacios destinados a actividades y contenido.

Pese al incremento de espacios se ha vuelto a alcanzar una ocupación del 100% en los tres pabellones, en los que se han presentado las últimas soluciones en equipamiento, servicios y gastronomía.

El salón ha contado con una representación de 15 países entre empresas expositoras, delegados, compradores internacionales, expertos y periodistas, a saber Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Grecia, Holanda, Italia, México, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia.

Para ello, ha contado con socios estratégicos como la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, con la cofinanciación del Programa Feder Andalucía 2021-2027, que ha impulsado una misión con una delegación internacional formada por 30 compradores interesados en la adquisición de equipamiento tradicional e innovador en el ámbito de los servicios de hostelería y en la compra de gastronomía española para exportación a sus países de origen.

Por otro lado, han acudido seis periodistas y prescriptores internacionales a través de una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la provincia de Málaga cofinanciada con Fondos Feder.

Además de acceder a todas las tendencias que se han presentado en H&T, han descubierto de primera mano todo lo que ofrece el destino Málaga. De igual modo, han destacado también que a través de la Cámara y HUB Málaga Export las empresas participantes han accedido a un servicio exclusivo de asesoramiento personalizado para impulsar su internacionalización.