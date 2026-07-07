IEO recaba datos para proteger cetáceos de buceo profundo en mar de Alborán tras avistamientos y registros acústicos

Personal del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha finalizado la campaña Cetalboran0526 para proteger cetáceos de buceo profundo en mar de Alborán. - IEO

MÁLAGA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personal del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha finalizado la campaña Cetalboran0526, iniciativa científica para mejorar el conocimiento sobre dos especies de cetáceos de buceo profundo en el mar de Alborán, como es el zifio común (Ziphius cavirostris) y el calderón común (Globicephala melas). Así, se han contabilizado 561 avistamientos y se han acumulado 146 horas de observación efectiva y registros acústicos.

La campaña, desarrollada entre el 18 de mayo y el 16 de junio de 2026 en aguas situadas entre la localidad malagueña de Nerja y el Cabo de Gata, en Almería, ha cubierto todos los transectos previstos en 14 días de navegación. En total, el equipo científico recorrió 969 millas náuticas, han informado desde IEO en una nota.

Durante la expedición se contabilizaron 561 avistamientos que incluyen tortugas marinas y hasta siete especies de cetáceos. Entre ellos, destaca el calderón común, que fue la especie más avistada con 70 encuentros, y el zifio común, una especie especialmente difícil de detectar por sus inmersiones profundas y prolongadas y que fue observado en 66 ocasiones.

Desde dicho organismo han expresado que estos datos "confirman la importancia del mar de Alborán como enclave estratégico para los cetáceos, una zona de elevada productividad y complejidad oceanográfica que concentra hábitats clave para especies de gran valor ecológico".

"Cetalboran0526 aporta un salto cualitativo en el conocimiento del zifio común y el calderón común en el mar de Alborán. Los numerosos registros visuales obtenidos durante la campaña nos permitirán generar estimas actualizadas de abundancia para estas especies en una zona estratégica para su conservación", ha señalado Joan Giménez, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga y jefe de la campaña.

Según ha indicado, "esto es especialmente importante en el caso de los zifios, debido a los distintos episodios de varamientos atípicos registrados en las costas de Almería y Murcia, compatibles con los efectos de fuentes acústicas intensas. Contar con datos robustos y actuales es clave para evaluar su estado de conservación y orientar futuras medidas de gestión y protección marina".

La metodología del estudio ha combinado el muestreo visual desde embarcación con la acústica pasiva, una técnica especialmente relevante para especies que pasan gran parte del tiempo bajo la superficie.

Los registros acústicos serán posprocesados en laboratorio y se relacionarán con los avistamientos visuales, lo que permitirá mejorar la identificación de señales, caracterizar vocalizaciones y reforzar la robustez de futuras estimas de abundancia.

"La acústica pasiva es una metodología clave para cubrir la brecha de detectabilidad de especies de buceo profundo. Las 146 horas registradas durante la campaña nos permitirán cruzar información visual y acústica, mejorar el etiquetado de señales y generar resultados útiles para el seguimiento a largo plazo", ha destacado Manuel Bou-Cabo, investigador de la Unidad Mixta IEO-CSIC-UPV y responsable del equipo de acústica submarina del Centro Oceanográfico de Murcia.

Cetalboran0526 se enmarca en el proyecto 'BIODIV: Asesoramiento científico-técnico para el seguimiento de la biodiversidad marina: espacios y especies marinos protegidos de competencia estatal (2022-2025)', financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; e impulsado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y CSIC a través del Instituto Español de Oceanografía.