inicia el proceso participativo para mejora del diseño de la remodelación integral del paseo marítimo El Palo

Los concejales delegados de Urbanismo y del distrito Este, Carmen Casero y Carlos Conde, respectivamente, informan acerca del inicio del proceso participativo para la mejora del diseño del proyecto de remodelación del paseo marítimo de El Palo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área Urbanismo y en colaboración con la Junta Municipal de Distrito Este, ha iniciado el proceso participativo entre vecinos y asociaciones de la barriada de El Palo para la mejora del diseño de la remodelación integral del paseo marítimo.

La iniciativa permitirá recoger propuestas de particulares, colectivos, sectores económicos y el tejido asociativo de la zona, durante un plazo estimado de tres meses, a través de encuestas, talleres, foros, acciones a pie de calle y una página web para fomentar la participación ciudadana en la definición el proyecto, que ya está redactado.

Los concejales delegados de Urbanismo y del distrito Este, Carmen Casero y Carlos Conde, respectivamente, han informado este lunes sobre la puesta en marcha de este servicio de dinamización de actividades del proceso participativo para obtener la opinión de los vecinos y vecinas, así como de actores de distintos ámbitos y edades.

La iniciativa tiene el objetivo de dar una perspectiva global que reúna las peticiones y sugerencias para traducirlo en propuestas que se incluirán, siempre que sea posible, en el proyecto de renovación previsto.

Para ello, se llevarán a cabo encuestas presenciales y online, acciones informativas puerta a puerta, mesas a pie de calle en espacios públicos, talleres sectoriales, foros de debate, actividades con centros educativos y acciones específicas dirigidas a distintos colectivos, como asociaciones vecinales, tejido empresarial, deportistas o usuarios habituales del paseo.

El proceso buscará recoger las aportaciones de residentes, comunidad educativa, hostelería, tejido asociativo y ciudadanía en general, que serán analizadas para su posible incorporación al proyecto definitivo, en función de los criterios técnicos, económicos y normativos.

REMODELACIÓN INTEGRAL DEL PASEO MARÍTIMO DE EL PALO

El proyecto de remodelación del paseo marítimo se enmarca en la mejora global del frente marítimo del distrito Este, junto a las actuaciones que ya están marcha en el paseo marítimo de Pedregalejo y la creación del parque Marítimo de los Baños del Carmen, cuyo proyecto tiene informe favorable de la Demarcación de Costas.

La propuesta de remodelación, que abarca el tramo comprendido entre el arroyo Jaboneros y la calle Playa del Chanquete y cuenta con un presupuesto estimado de 14,3 millones de euros.

De igual modo, han recordado que la remodelación de este espacio se encuentra incluida en Plan Turístico de Grandes Ciudades para Málaga que el Consistorio y la Junta de Andalucía están impulsando para fomentar el modelo urbano turístico sostenible.

Esta iniciativa incluye inversiones y acciones que sumarán más de 16 millones de euros --al 50% entre Junta y Ayuntamiento--. En concreto, para esta rehabilitación urbana prevista en El Palo se contemplan 13.429.868 euros y se configura como la principal actuación prevista en el Plan.

Entre los principales ejes de actuación, se incluyen la peatonalización del paseo con acceso restringido a vehículos, la incorporación de un carril bici, el mantenimiento y refuerzo de la infraestructura verde, la puesta en valor de la arquitectura tradicional y la mejora de la funcionalidad urbana para garantizar actuaciones como la carga y descarga, los accesos autorizados o la celebración de eventos.

En este contexto, el Ayuntamiento pone en marcha este proceso participativo que tiene como finalidad implicar de forma directa a la ciudadanía en el diseño del proyecto. Se refuerza, así, la apuesta municipal por la participación ciudadana en la planificación urbana para favorecer un diseño más inclusivo y adaptado a las necesidades reales del entorno.