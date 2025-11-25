Las instituciones de Málaga expresan su repulsa y condena a la violencia ejercida contra las mujeres

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga se han unido en un acto institucional este 25N con motivo del Día Internacional contra la Violencia ejercida contra las Mujeres en el que las tres instituciones han mostrado su repulsa y condena a esta lacra y han tenido un recuerdo especial para la mujer asesinada este pasado fin de semana en Rincón de la Victoria presuntamente por su exmarido y en el que todo apunta al que sería el último caso de violencia de género en Andalucía y España.

La delegada de la Junta, Patricia Navarro, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, han intervenido en el acto para expresar su unidad de acción y su compromiso para redoblar esfuerzos e intensificar la coordinación institucional en la lucha contra la violencia de género.

Javier Salas ha asegurado que "debemos dar certidumbre y seguridad a las mujeres sobre el sistema para protegerlas". Ha recalcado que las instituciones presentes en el acto, "tienen que decir alto y claro, todas unidas, que no podemos dar ni un paso atrás frente a esta barbarie", en referencia al crimen que se ha producido en Rincón, del que ha adelantado que "con toda seguridad a lo largo de la mañana de este martes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de género determinará que nos encontramos con un nuevo crimen machista en la provincia", a los cinco registrados en lo que va de año en la provincia y a los que han tenido lugar en España.

El subdelegado ha insistido en que "hay toda una red de servicios para proteger a las mujeres, en que las mujeres no están solas y pueden recibir todo el apoyo que necesitan para poder superar la pesadilla de la violencia de género", y ha destacado que desde 2004, existe un mapa de recursos en las distintas administraciones.

"Desde 2013 son casi 46.000 mujeres en la provincia de Málaga las que han estado protegidas por el Sistema VioGén", ha subrayado Salas, que ha defendido que "VioGén funciona y desde su creación ha protegido a decenas de miles de mujeres en nuestra provincia".

Ha explicado que actualmente hay 5.176 mujeres en la provincia que están en VioGén y están siendo protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También ha repasado otras herramientas como el servicio 016 del Ministerio de Igualdad, o el servicio Atenpro.

Asimismo, ha dicho que 150 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia cuentan con dispositivos electrónicos de seguimiento de medidas de prohibición de aproximación por violencia de género. Y en lo que va de año 2025 se han presentado un total de 4.447 denuncias contra parejas o exparejas por violencia de género.

Por último, ha reconocido de forma expresa "a las mujeres que son valientes, que denuncian y se ponen en mano de los magníficos profesionales que componen toda la red de protección contra la violencia de género", al tiempo que ha hecho un llamamiento a las personas que componen el entorno de las víctimas para que "ayuden a las mujeres que lo necesitan a entrar en el sistema de protección".

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha mostrado su más profunda condena a la violencia machista "sin excusas ni justificaciones" para incidir en la labor que realizan todas las asociaciones de mujeres que "acompañan a las víctimas, visibilizan el problema y ofrecen apoyo a las mujeres. Vuestra labor es esencial".

Ha puesto el énfasis en las instituciones para seguir reforzando el sistema de protección con más recursos y más medios. "En Andalucía, las víctimas de violencia de género tienen más recursos y más derechos, donde en 2026 destinaremos un presupuesto de más de 53 millones de euros", lo que supone un 7% más que el año pasado y un 25% más que en 2019.

Además, ha hecho hincapié en el refuerzo que desde la Junta se está llevando a cabo en el servicio integral de acogida para víctimas de violencia de género y sus hijos, las prestaciones económicas para menores huérfanos o los centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual. Y ha recordado que en el primer semestre de este año el Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en Málaga a 8.600 mujeres, de las cuales el 20% lo fueron por violencia de género.

"Cada 25N nos recuerda la gravedad de esta realidad y la urgencia por avanzar en esta lucha. Seguiremos trabajando para que podamos conmemorar un 25N distinto, no como un día de recuerdo doloroso sino como un testimonio de victoria colectiva", ha añadido.

De otra parte y durante su turno de palabra, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que la violencia de género "no es una causa de mujeres, es una causa de toda la sociedad", por lo que ha abogado por "dejar a un lado cualquier enfrentamiento político y trabajar juntos para acabar con esta lacra".

Ha asegurado que la violencia machista es "una de las mayores injusticias que persisten en nuestra sociedad" y ha lamentado que, "pese a nuestra firmeza, se sigue cobrando vidas y sigue dejando demasiadas cicatrices visibles e invisibles en nuestra provincia y en nuestro país".

Ha tenido un emocionado recuerdo para María Victoria, asesinada el pasado sábado en Rincón de la Victoria. "Hoy pensamos en ella, en su familia, sus seres queridos y toda la comunidad rinconera que aún intenta comprender cómo, una vez más, la violencia machista ha golpeado tan cerca", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "cada crimen como este no solo destroza una vida: desgarra a un pueblo entero".

Salado ha afirmado que "no podemos normalizar lo intolerable" y ha recordado que la Diputación lleva años impulsando políticas que ponen a las mujeres en el centro: prevención, atención psicológica y jurídica, apoyo en el medio rural, formación para profesionales, sensibilización en centros educativos y campañas de concienciación que llegan a miles de personas",

"Pero somos conscientes de que, aun así, no basta", ha advertido , ya que "mientras haya una sola mujer amenazada, una sola mujer atrapada en el silencio, tendremos la obligación moral y política de seguir trabajando sin descanso".

Por último, Salado ha lanzado un mensaje a las mujeres que viven con miedo: "No estáis solas. La Diputación de Málaga está con vosotras. Las instituciones están con vosotras. Hay una red sólida, humana y comprometida preparada para ayudaros a recuperar vuestras vidas. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es un acto de enorme fortaleza".

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en que "todos juntos seremos más eficaces, compartiremos las mejores prácticas que podamos conocer para avanzar en algo que a todos nos preocupa".

Ha valorado que "se hace esfuerzo, hay una estadística de mujeres acogidas a VioGén, de protección, pero al final los datos estadísticos siguen ahí, en mujeres asesinadas" y "cada mujer asesinada simboliza, entiendo yo, que ha habido un sufrimiento previo enorme y que hay en paralelo otras que, felizmente, no pierden la vida, pero que sufren también esa presión, ese maltrato físico o maltrato psicológico".

De la Torre, tras dar datos del Servicio de Atención Integral ante la Violencia de Género, ha incidido en que "algo pasa y la sociedad al final, tiene que darse cuenta que es exactamente una tarea de todos, donde la educación es un tema clave".

"Siempre incido en el tema educativo porque me parece clave", ha reiterado, pero "mientras todo eso va cambiando, que es un tema de lluvia fina, que tardará tiempo, es evidente que tenemos que trabajar desde todas las instituciones y desde la sociedad civil de la manera más proactiva posible para ser eficaces", ha concluido.