Intervenidos en Málaga más de 1.000 productos alimentarios y dietéticos vendidos de forma fraudulenta por Intenet

Hay un detenido que habría obtenido en dos años un beneficio de 300.000 euros



MÁLAGA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han intervenido en Málaga más de 1.000 productos alimentarios y dietéticos comercializados de forma fraudulenta a través de Internet.

En la operación hay un detenido en Málaga como presunto responsable de comercializar los productos, que eran reproducciones e imitaciones no autorizadas de otras marcas.

El arrestado habría obtenido en dos años un beneficio de 300.000 euros. Como resultado del registro practicado en el domicilio del arrestado, los agentes han intervenido miles de productos adulterados dispuestos para su venta, así como envases y etiquetas para preparar nuevas unidades, tres discos duros y dos teléfonos móviles, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Los efectos intervenidos fueron remitidos a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, determinando ésta última que varios de ellos suponían un potencial riesgo para la salud pública.

La investigación, realizada por agentes de Unidad Central de Ciberdelincuencia, se inició en febrero de 2023 a raíz de una denuncia. En ella, los representantes legales de una empresa informaban de que había una página web que estaba comercializando productos que reproducían e imitaban, de forma no autorizada, las marcas de su titularidad.

Tras analizar la página web en cuestión, los agentes acreditaron que tenían a la venta muchos más productos, de diferentes marcas, todos ellos relacionados con la salud de las personas.

Asimismo, la empresa denunciante había realizado una prueba de compra que constataba no sólo que el producto adquirido era distinto del original sino que, además, carecía de tapón de seguridad, de precinto interior y de fecha de caducidad, siendo la concentración del principio activo superior a la cantidad autorizada por la Unión Europea.

NO PODÍAN COMERCIALIZARSE DE FORMA LEGAL

Los productos adquiridos en la prueba de compra fueron remitidos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Ésta última determinó que dichos productos no podían comercializarse de forma legal en nuestro país al no proporcionar la información alimentaria obligatoria y al no facilitar en español la que sí contenía.

Además, por otra parte, se concluyó que uno de los medicamentos aportaba un principio activo en dosis que le obligarían a tener consideración de medicamento en España, por lo que no sería un suplemento alimenticio tal y como se anunciaba en la página web.

Tras el análisis de los diferentes medios de pago dispuestos en la página web investigada, los agentes evidenciaron que en un periodo aproximado de dos años se habrían realizado 4.500 envíos, lo que se traduce en unos 300.000 euros de beneficios económicos.

A partir de este momento las pesquisas policiales se centraron en localizar el lugar en el que se almacenaban los productos y desde donde se administraba la página web denunciada, detectándose un domicilio en la ciudad de Málaga.

Como resultado del registro practicado en el domicilio, los agentes intervinieron más de 1.000 productos adulterados y dispuestos para su venta, relacionados con la salud y la dietética, así como gran cantidad de etiquetas impresas y botes vacíos de diferentes tamaños y materiales.

Del total de efectos intervenidos, se remitieron 52 muestras a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y un total de 90 a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, al objeto de que evaluaran su posible peligro para la salud pública.

Esta última ha emitido un informe en el que determina que varios de ellos suponen un potencial riesgo para la salud pública existiendo, asimismo, otros productos sospechosos de estar adulterados con sustancias con efecto farmacológico.

Por último, en el marco de esta operación, los agentes han detenido al responsable de la gestión y comercialización de los productos adulterados.