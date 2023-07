Invader se disculpa por no acudir al juicio por sus mosaicos en BIC de Málaga y el exdirector del CAC se desvincula

El artista Fernando Francés, en el Juzgado de lo Penal número 8 para ser juzgado por la colocación de las obras en edificios declarados BIC, a 12 de julio de 2023 en Málaga (Andalucía, España). Hoy se ha celebrado el juicio en Málaga al artista francés In

El artista Fernando Francés, en el Juzgado de lo Penal número 8 para ser juzgado por la colocación de las obras en edificios declarados BIC, a 12 de julio de 2023 en Málaga (Andalucía, España). Hoy se ha celebrado el juicio en Málaga al artista francés In - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista galo Invader ha pedido disculpas a través de su abogada por no acudir este miércoles al juicio en el que está acusado por la colocación de 15 de sus mosaicos en edificios integrados como Bien de Interés Cultural (BIC), causa en la que también está procesado el que fuera director del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC) Fernando Francés, quien se ha desvinculado de la 'invasión' --forma de actuar que tiene el creador-- que este realizó en mayo de 2017.

El Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga ha acogido este miércoles la primera sesión de la vista oral, que continuará este jueves. La Fiscalía acusa a ambos procesados de un presunto delito contra el patrimonio histórico con carácter continuado, a Invader como supuesto autor y a Francés como presunto inductor, pidiendo para cada uno la pena de multa de 24 meses, a 50 euros por día; es decir, el pago de 36.000 euros.

El juicio se ha podido celebrar sin el artista ya que existe esa posibilidad cuando la pena solicitada sea menor de dos años de prisión. Su letrada, Marisa Castelo, ha explicado que su cliente le ha transmitido sus "disculpas" y que su ausencia "no se vea como una falta de respeto" a la justicia española; sino que su personaje artístico y anonimato --tuvo que ser identificado para esta causa-- "quedarían gravemente perjudicados" si aparece públicamente.

Por su parte, Francés ha declarado que no tuvo "absolutamente ninguna noticia" de que Invader iba a instalar los mosaicos ese día y en esos lugares. "Ni sabía que lo iba a hacer, ni sabía qué iba a hacer, ni dónde lo iba a instalar ni cómo ni cuándo. Y por supuesto no lo financiamos", ha dicho el exdirector del CAC, quien sí ha afirmado que habían contactado con él más de un año antes para llevar a cabo varios proyectos en la ciudad.

En este sentido, ha explicado que a finales de 2015 viajaron a París donde se reunieron con el artista --que también visitó Málaga luego-- para proponerle una exposición en el CAC y una intervención en la barriada del Soho, dentro del programa MAUS de arte urbano, que había desarrollado pero que en 2016 no salió. Es en este marco en el que Francés encuadra los contactos a través de correos electrónicos que hacen referencia a una "invasión'.

Al respecto, el exdirector del CAC ha asegurado que cuando se habla de 'invasión' se refieren "siempre" al proyecto del Soho y a MAUS, apuntando que el borrador con los lugares donde se iban a colocar las obras que remitió el artista no tiene nada que ver con la acción que se llevó a cabo en el centro histórico y en edificios BIC como el Palacio Episcopal. "Lo que él hizo por su cuenta y riesgo no es lo del proyecto que envió", ha dicho el acusado.

Además, ha reiterado que él se enteró que Invader estaba en Málaga cuando les llegó una foto de una obra del artista ya colocada, "y nos quedamos atónitos", ha apuntado Francés, quien ha insistido en que "no sabía que venía ni para ese proyecto ni para ningún otro". Cuando se vieron la Noche en Blanco en una cena "me dijo que había puesto varias obras pero no dónde". "En mis 35 años de carrera mi actitud ha sido de proteger el patrimonio", ha defendido.

En el juicio ha declarado como testigo un agente de la Guardia Civil del Seprona que intervino en la investigación quien ha asegurado que informes de la Policía Local de Málaga indicaban que Invader "venía de la mano del CAC" y que las pesquisas apuntaron a Francés como inductor. Para la retirada de los mosaicos ha dicho que "todos los casos necesitaron reparación" posterior de la pared donde estaban colocados.

Asimismo, dos empleadas gestoras culturales relacionadas con el CAC han asegurado que no se habló de ninguna intervención fuera del Soho y han manifestado que desconocían cuándo iba a venir en 2017 el artista --que en 2016 ya había pospuesto su visita a Málaga--, a pesar del intercambio de mails en los que el equipo de Invader aseguraba que pronto se iba a ver obras de este creador francés en la ciudad.