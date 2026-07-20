Investigan para identificar al autor que pintó de rojo la estatua de Marqués de Larios en Málaga

Archivo - Vistas nocturnas de las calles de Málaga con la estatua del Marqués de Larios - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga mantiene abierta una investigación para identificar al autor que, en el marco de la celebración del triunfo de España en la final del Mundial, pintó de rojo la estatua de Marqués de Larios, ubicada en Alameda Principal, justo frente al inicio de la céntrica calle Larios de la capital.

España se proclamó este pasado domingo campeona del mundo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer en la prórroga a Argentina y los ciudadanos se echaron a la calle para celebrarlo en distintos puntos, sin que se haya registrado ninguna actuación relevante en la capital, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

En un momento de la noche, durante esta celebración en la que la ciudad se tiñó de rojo, tuvo lugar la vandalización de la estatua del Marqués de Larios, obra de Mariano Benlliure, al que le han pintado, precisamente, de rojo la cara. Así, se investiga para tratar de identificar al autor de los hechos.

La celebración del triunfo de España recorrió también los rincones de toda la provincia de Málaga sin que tampoco se registraran incidencias reseñables, según han confirmado desde Subdelegación del Gobierno.

La 'Roja' superó ampliamente en juego a la albiceleste, pero tuvo que esperar hasta el, ya mágico, minuto 106 en el que Ferran Torres anotó el gol definitivo que le dio la victoria a España con la que suma su segunda estrella 16 años después de lograr la primera.