Investigan la muerte violenta de una mujer en Antequera (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación tras el hallazgo de una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera.

Los hechos han tenido lugar sobre las 14,00 horas. Así, según han informado desde la Policía Nacional, la joven ha sido encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca, aunque hasta el resultado de la autopsia no sé puede confirmar las causas del fallecimiento.

Así, las citadas fuentes han señalado que la investigación esta abierta y que no sé descarta que el suceso esté relacionado con violencia de género.