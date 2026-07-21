Fernández dice que indicios apuntan a que la mujer asesinada en Antequera (Málaga) es un caso de violencia de género

Lugar en el que ha sido hallada una mujer, de 30 años, con signos de muerte violenta en el municipio malagueño de Antequera - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MONTEFRÍO (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado este martes que "todo apunta" a que el asesinato de una mujer hallada en su domicilio este pasado lunes con heridas de arma blanca en el municipio malagueño de Antequera es un nuevo caso de violencia de género.

"Todo apunta a que, efectivamente, estamos ante un nuevo caso de violencia de género, pero estamos pendientes de que la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género sea la que lo confirme", ha explicado Fernández tres ser cuestionado por los periodistas.

Al respecto, ha recordado que, en caso de confirmarse, sería la novena mujer asesinada en lo que va de año en Andalucía y 30 mujeres asesinadas por violencia machista en España.

"Todos los indicios apuntan a que efectivamente en el domicilio que compartían se produce el asesinato de esta mujer mediante arma blanca" y "a partir de ahí, supuestamente, el autor de ese asesinato se suicida".

El delegado del Gobierno de España en Andalucía ha insistido en que "en este momento estamos recabando toda la información, restos de sangre hallados en la ropa del varón para ver si coinciden con lo de la mujer; pero todos los indicios apuntan a que efectivamente estamos ante un nuevo caso de violencia machista, a expensas de que se confirmen por la Delegación del Gobierno".

Cuestionado, por otro lado, sobre si ellos pidieron hace unos días salir del sistema Viogen, Fernández ha confirmado que "efectivamente estaban acogidos al sistema Viogen y parece que había habido algunas medidas más recientes", pero "todo ya es un tema que se escapa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que es un tema ya que depende de la administración de justicia".

"Sí es cierto que estaban desde 2023 en el sistema Viogen, además de que hay dos hijos menores de edad, que en este momento están siendo custodiados por uno de los familiares a los que se ha puesto a disposición por parte de la Policía Nacional y a partir de ahí, la Junta Andalucía es la que tiene que actuar al tratarse de menores", ha concluido.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14,00 horas de este pasado lunes. Según informaron desde la Policía Nacional, la mujer, de 30 años, fue encontrada en su domicilio con heridas de arma blanca.

La investigación sigue abierta y no sé descarta que el suceso esté relacionado con violencia de género. Otras fuentes cercanas a la investigación consultadas explicaron que se investiga si este suceso está relacionado con un hombre, de 35 años, al parecer, su expareja, que se habría quitado la vida tras precipitarse este lunes al vacío en el municipio.