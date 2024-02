IU: "El 8M es fundamental vincular la lucha feminista con la agenda internacional" y espera "éxito" en movilizaciones

También ven el 8 de marzo "clave" para explicar "la necesaria implicación, no solo de todas las mujeres, sino también de los hombres"



MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lema de IU para este 8 de marzo, cuyas movilizaciones esperan que sean "un éxito", es 'Paz, feminismo y revolución', ya que "el 8 de marzo es fundamental vincular la lucha feminista con esa agenda internacional que también señala lo que pasa aquí y lo que pasa en otros lugares del mundo, como Palestina".

Además, han incidido en que "este 8 de marzo tiene que ser clave para explicar la necesaria implicación, no solo de todas las mujeres, sino también de los hombres en la lucha feminista".

Así lo ha señalado en Málaga la responsable federal de Feminismo de IU, Clara Alonso; junto con la responsable de Feminismos de IU Andalucía, Alejandra Ruiz, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, quienes han asistido a la Escuela Itinerante de Feminismo de IU 'Feministour'.

Alonso ha explicado que 'Feministour' es "muy importante porque reúne a hombres y mujeres de toda IU de Andalucía para trabajar temas que son prioritarios en la agenda de igualdad". Además, ha continuado, "tiene mucha vinculación con la agenda también del 8 de marzo y hemos querido organizarla aquí, este día, para vincularla a ese objetivo que es la movilización del 8 de marzo".

"Es un año en el que 'Se Acabó' ha sido un grito unánime en la lucha de las mujeres contra las violencias machistas, tanto en el mundo del deporte como en el mundo del cine y en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito laboral, y un año en el que, además, las feministas hemos dicho alto y claro que también tiene que acabarse el genocidio en Palestina y en otros lugares del mundo", ha detallado, por lo que IU ha elegido para este 8 de marzo un lema "que creemos que recoge muy bien esas ideas" como es 'Paz, feminismo y revolución'.

Por otro lado, ha explicado que "sobre estos temas y la formación feminista" hablarán estas jornadas en Málaga, al igual que también "sobre masculinidades, porque entendemos que este 8 de marzo tiene que ser clave para explicar la necesaria implicación, no solo de todas las mujeres, sino también de los hombres en la lucha feminista".

"Esperemos que sea una jornada que funcione bien, que sea un éxito, como también esperamos que lo sean las movilizaciones del 8 de marzo", ha afirmado.

"ES FUNDAMENTAL MANTENER LA AGENDA FEMINISTA CON MÁS FUERZA QUE NUNCA"

La responsable de Feminismos de IU Andalucía, Alejandra Ruiz, ha incidido en la importancia de este día porque se reúnen "con el objetivo del gran reto que tenemos por delante, que es el de mantener, políticamente hablando, la agenda feminista en el centro de nuestra organización".

Al respecto, ha aludido a que "la cita de hoy es muy importante porque, además, caminando hacia el 8M, nos juntamos aquí compañeras y también compañeros de IU" y "es importante y clave para seguir avanzando, en este sentido, en materia de la lucha feminista".

"No cabe duda ya de que el movimiento feminista es el movimiento que en los últimos años ha sido más transgresor y ha conseguido mayores avances en materia de derechos de las mujeres y todo eso en un contexto muy complicado con una reacción por parte de la ultraderecha y de la derecha que están poniendo esas piedras en el camino, tanto esos partidos como las instituciones públicas en las que esos partidos están gobernando".

Así, ha dicho que, "ante ese panorama, es fundamental que mantengamos esa agenda feminista con más fuerza que nunca y en el seno de Izquierda Unida, como organización, esté más clara que nunca esa apuesta".

28F, LLAMAMIENTO PARA MOSTRAR "AGENDA FEMINISTA"

Por ello, y, en ese sentido, ha detallado que "caminando hacia el 8 de marzo, previamente, tenemos una cita para nosotras muy importante, que es el 28 de febrero, el Día de Andalucía, en el que hacemos un llamamiento a la participación masiva de los compañeros, pero sobre todo de todas las compañeras, para que en esa movilización también se muestre esa agenda feminista".

"No cabe duda tampoco que la lucha feminista también es la lucha en defensa de lo público frente a lo privado, en defensa de la paz frente a la guerra, y en defensa de los avances en materia derechos laborales, sociales, en general, y, en concreto, en el avance del derecho de las mujeres que es lo que en esta ocasión nos va a centrar el debate en la jornada", ha concluido.

REIVINDICAR "FEMINISMO PARA VIVIR" Y NECESIDAD DE AVANZAR EN DERECHOS

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha explicado que con el 'Feministour' se le da "el pistoletazo de salida a la agenda de encuentros, debates, actividades que nos va a llevar hasta el próximo 8 de marzo".

"Desde IU queremos que el próximo 8 de marzo haya miles de mujeres y de hombres que llenen las calles de Andalucía reivindicando feminismo para vivir y reivindicando la necesidad de que continuemos avanzando en derechos y sobre todo que continuemos apostando por un reparto justo y democrático de todos los trabajos, especialmente de los trabajos de cuidados que seguimos sosteniendo las mujeres de manera no reconocida e invisible", ha explicado.

Ha recordado que la próxima semana, el 22 de febrero, se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial y, al respecto, ha puesto sobre la mesa que "las mujeres andaluzas seguimos sufriendo una brecha salarial que supera el 26%, en el caso de Málaga supera el 25%".

"La diferencia entre el salario medio entre hombres y mujeres se sitúa en 4.300 euros lo que pone de manifiesto, no solo que los estereotipos de género siguen operando en el ámbito de lo laboral, sino fundamentalmente que las mujeres sigamos asumiendo los trabajos de cuidados, de la crianza, de las personas dependientes, de las personas mayores, y acaba penalizándonos, generando penalizaciones en el ámbito laboral y en el resto de ámbitos de nuestra vida", ha indicado Morillas.

Es más, ha afirmado que "si miramos el mapa andaluz vemos que la situación es profundamente desalentadora" y ha criticado que el PP "no se lo toma en serio, no se lo cree, y no solo no aplica y no cumple las leyes feministas del Gobierno de España sino que incumple las responsabilidades y las obligaciones que se derivan del propio marco normativo de igualdad, en este caso andaluz".

"Está incumpliendo --ha añadido-- las responsabilidades y las obligaciones que se marcan en la ley de 2018 de Igualdad". Por ello, ha propuesto que, "para que haya un desarrollo efectivo de todo lo que la ley de igualdad incluye", se impulse "una ley andaluza para la garantía del derecho al cuidado y de la corresponsabilidad".

A su juicio, "esto es sencillo, es una ley que permita desplegar toda una red de servicios públicos para ampliar el derecho al cuidado, garantizando la universalidad de cero a tres años o ampliando esos servicios de cuidados para los menores de 16 años no vinculados a la situación laboral".

En definitiva, ha sostenido Morillas, "que podamos poner en marcha un paquete legislativo y de políticas públicas en Andalucía que permita que la Junta cumpla la obligación que tiene para con las mujeres, para con la igualdad, para con el feminismo en Andalucía", ha concluido.