IU advierte de que "el modelo sanitario del PP es la constatación de que la privatización mata"

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha valorado este lunes "el éxito" de la movilización de este pasado domingo en Sevilla en relación con la crisis de los cribados de cáncer de mama y ha asegurado que "fue una jornada memorable porque el pueblo andaluz salió a la calle y salió a expresar su hartazgo, su rabia, su profunda indignación con el modelo sanitario del Partido Popular, que es un modelo que constata que la privatización mata".

"Y es que no solo se dejó de comunicar los diagnósticos porque se esperaba a que lo hiciera la nueva empresa que estaba gestionando, sino que se privatizaron más de 300.000 mamografías en Andalucía", ha advertido.

Morillas ha añadido que "desde que Moreno entró a gobernar hace siete años en la Junta de Andalucía, ha transferido más de 3.000 millones de euros a empresas privadas, a clínicas sanitarias privadas, con el único objetivo de que estas empresas hagan negocio a costa de la salud de los andaluces y de las andaluzas".

En este punto, ha destacado que "el último contrato, más de 533 millones de euros que van a ser transferidos a 38 empresas y 50 clínicas privadas es una clara muestra de cómo se transfieren recursos a la sanidad privada al tiempo que se recortan los recursos profesionales sanitarios para que haya un servicio asistencial sanitario de calidad".

"Los radiólogos y las radiólogas lo han dicho, la crisis de cribado del cáncer de mama es solo la punta del iceberg, hay un déficit estructural de personal y, por tanto, los resultados de las pruebas diagnósticas, no solo de estas, también del cribado de cáncer de colon o del cribado de cáncer de útero están llegando tarde. En muchas ocasiones llegan tan tarde que ponen el riesgo la vida de las personas que esperan con tremenda incertidumbre y desesperación a que les llegue ese diagnóstico", ha añadido.

Ha agregado que "no podemos esperar nada del Partido Popular porque lo que está ocurriendo es el resultado del su modelo, es el resultado de una operación privatizadora que ha puesto en jaque el conjunto del sistema andaluz de salud. Y, además, hemos visto cómo el Partido Popular miente, ¿cómo tiene la desvergüenza de culpar a las mujeres que han hecho un ejercicio de valentía, poniendo el cuerpo, poniéndose a las primeras a denunciar sus situaciones personales y a denunciar lo que estaba sucediendo, y encima se dedican a ocultar datos?", ha criticado Morillas.

La coordinadora provincial de IU Málaga ha subrayado que "hace ya un mes desde que estalló la crisis de los cribados y desde que trece mujeres se pusieron a la cabeza para denunciar lo que estaba sucediendo. Un mes en el que, en este momento, todavía no sabemos cuántas mujeres malagueñas han sido afectadas". Por ello, desde IU han exigido "conocer toda la información, queremos saber cuántas mujeres malagueñas se han visto afectadas".

"Las próximas semanas vamos a tener movilizaciones en nuestra provincia en defensa de la sanidad pública. Hoy mismo, los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Clínico se movilizan y ahí vamos a estar desde Izquierda Unida apoyándolas, porque hay una auténtica situación de colapso en las Urgencias, porque no se están cumpliendo las ratios de personal de enfermería o de TCAE en la unidad de cuidados intensivos, porque estamos viendo cómo hay servicios que están absolutamente saturados, con profesionales que están quemados, que ya no pueden más, porque saben que no se está prestando un servicio de calidad", ha explicado Morillas, al tiempo que ha recordado otras movilizaciones previstas.

Por último, la coordinadora provincial ha hecho un llamamiento a la sociedad malagueña para que "estas movilizaciones sean como fue ayer la movilización de Sevilla, que salgamos a la calle de manera masiva, a decirle al PP que no estamos dispuestas a que se haga negocio con nuestra salud, que no estamos dispuestas a que se sigan recortando nuestros recursos públicos y que vamos a defender nuestra sanidad pública con uñas y dientes en la calle, pero también en las instituciones, trasladando iniciativas en todos los ayuntamientos de la provincia", ha concluido.