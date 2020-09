IU critica que Juanma Moreno "no tiene plan para empezar las clases en Andalucía"

MÁLAGA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Ernesto Alba, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en relación con la educación y ha advertido de que "no hay plan" de la Junta para el inicio del curso escolar.

Alba, en rueda de prensa en Málaga, ha criticado que empiezan los colegios "y la realidad es que no hay plan, no hay ningún tipo de plan". "El presidente de la Junta, Juanma Moreno no tiene plan para empezar las clases en Andalucía", ha dicho, añadiendo que toda la comunidad educativa, los sindicatos y los Ampas, en suma, "todo el mundo está preocupado en cómo se va a afrontar la crisis sanitaria para empezar la escuela".

"A día de hoy Moreno no tiene plan para empezar las clases", ha vuelto a criticar el dirigente de IU, que ha incidido, además, en que los profesores y el alumnado quiere "algo sencillo" como es "seguridad en el contexto de crisis sanitaria que estamos viendo".

A juicio de IU, eso tiene que pasar por tres vías, que son "la bajada de ratio, el aumento de profesores y la adecuación de infraestructuras para que las clases puedan comenzar con todas las garantías para alumnado y profesores".

Por otro lado, Alba ha criticado la gestión del Gobierno andaluz, que ha tachado de "verdadero disparate", aludiendo a "que parte de 2.000 millones de euros que vinieron del Gobierno central se esté derivando a la concertada".

También ha tachado de "otro disparate" el hecho de que "empecemos el curso con 1.000 maestros de Educación Primaria menos en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo".

"¿Acaso Moreno no tenía previsto cuando exigía al Gobierno central las competencias en la fase de mando único o estado de alarma que tenía que empezar un curso escolar a los cuatro meses de retomar las competencias? ¿No era capaz de prever que el curso tenía que empezar y poner un dispositivo y un plan en toda Andalucía de carácter estratégico para que la educación se pueda garantizar con toda normalidad?", se ha preguntado.

Por último, ha mostrado el apoyo de IU Andalucía al trabajo de Ampas, equipos directivos de los propios colegios y a los sindicatos, "que han puesto encima de la mesa propuestas, que están siendo, de alguna manera, rechazadas por parte del Gobierno de PP y Cs", ha concluido.