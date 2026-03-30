IU exige a Moreno que "busque hueco entre trono y trono" y "dé una solución a trabajadores en huelga de metro de Málaga

La coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, junto a trabajadores del metro. - IU

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "además de venir a Málaga a hacer un uso electoralista de nuestra Semana Santa, se reúna con los trabajadores en huelga de Metro Málaga y garantice una solución que sea beneficiosa para los trabajadores".

Morillas ha recordado que "los trabajadores de Metro Málaga inician hoy una huelga exigiendo la mejora de sus condiciones laborales, que son absolutamente precarias desde hace ya doce años".

El sistema de turnos, las jornadas laborales, la falta de descanso que imposibilita la conciliación y compromete la seguridad laboral, la falta de una regulación de la conducción continuada, en definitiva, unas condiciones laborales y salariales que distan mucho de las que tienen otros trabajadores de metro en otras ciudades de España", ha agregado.

La coordinadora de IU Málaga también ha subrayado que estas condiciones laborales y salariales de dan "en una empresa que gana 44 millones de beneficios y que boicotea un convenio digno para los trabajadores y las trabajadoras".

Asimismo, Morillas ha criticado que "este mes hemos visto al PP haciendo una campaña feroz sobre la afectación de la obra del AVE al turismo y a la Semana Santa". Sin embargo, ha continuado, "no han dicho 'ni mu', ni han movido un dedo para dar una solución satisfactoria a los trabajadores de Metro Málaga, a pesar de que la Junta de Andalucía tiene un 24% de las acciones de la empresa".

"Esta huelga la ha provocado la avaricia de un fondo de inversión francés, que tiene el 76% de las acciones de Metro Málaga, y que a pesar de tener beneficios millonarios y de ser financiados con recursos públicos, se niegan a dignificar las condiciones laborales de los trabajadores", ha criticado.

Morillas ha incidido en que "miles de malagueños y malagueñas usan el metro durante todo el año y de manera particular en Semana Santa. Solo en abril de 2025 hubo 1,8 millones de viajeros y el Lunes Santo del año pasado se alcanzaron más de 113.000 viajeros en Metro Málaga. Sin embargo, la desidia del PP de Moreno es el botón de muestra de que ni le importan las condiciones laborales de los trabajadores, ni tampoco, el impacto que va a tener en la movilidad de los vecinos y las vecinas durante la Semana Santa".

Por último, Morillas ha manifestado que "Moreno quiere hacer campaña electoral utilizando la Semana Santa de decorado porque no quiere enfrentarse a los problemas de los malagueños que son su responsabilidad directa".

Por eso, ha dicho, "le exigimos que haga hueco en su apretada agenda de tronos, y se siente con los trabajadores y las trabajadoras y haga uso de ese 24% de acciones que tiene la Junta de Andalucía en Metro Málaga para garantizar unas condiciones laborales dignas para los trabajadores", ha concluido.