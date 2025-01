IU exige a Moreno contratar 9.000 especialistas para "garantizar la atención a la diversidad en la escuela pública"

ARDALES (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno que "contrate, al menos, 9.000 especialistas de refuerzo para darle la vuelta a los recortes que ha infringido en la escuela pública andaluza" y para "garantizar la atención a la diversidad".

Tras mantener un encuentro con miembros del equipo de gobierno en Ardales (Málaga) y representantes del AMPA del colegio público, Valero ha instado a garantizar una ratio mínima de un profesional de pedagogía terapéutica y otro de audición y lenguaje por cada 12 alumnos con necesidades específicas. "Urge frenar las privatizaciones encubiertas que están suponiendo el deterioro de la calidad del sistema educativo público andaluz", ha dicho.

Así, ha recordado que "nuestro sistema educativo apuesta por una educación inclusiva, no segregadora, que no deje a nadie atrás por tener unas necesidades específicas, pero en Andalucía se está vulnerando el derecho de muchos niños y niñas, a pesar de que Unesco deja claro que los escolares tienen que educarse en aulas inclusivas, en las que estén todos juntos, la Junta de Andalucía está privatizando y segregando".

"La escuela pública tiene que ser el hogar de la diferencia, se tiene que proteger la diversidad y fomentar la convivencia democrática en el aula, pero Moreno Bonilla está empeñando en deteriorar la escuela pública a pesar del daño que genera", ha criticado Valero.

Ha incidido en que "al alumnado se le está vulnerando el derecho a la educación y, en muchos casos, condenando al fracaso escolar", además de que "a las familias se les está forzando a vivir asfixiadas porque tienen que costearse de su bolsillo los recursos especializados que se deberían garantizar en la escuela públicas".

El líder de IU-A también ha manifestado que, asimismo, "el profesorado está saturado de trabajo y sufren una merma en su calidad laboral y emocional".

El coordinador de IU también insta al Gobierno de España a que "intervenga y convoque una conferencia intersectorial para abordar cómo se está atendiendo al alumnado con necesidades educativas específicas y cuál es la ratio ideal de profesionales para atenderlo con plenas garantías".

El alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, por su parte, ha sostenido que "no podemos soportar más los recortes en educación del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía". "Nos han quitado horas de pedagogía terapéutica para compartirlas con otro centro, dejando a Ardales al descubierto", ha lamentado.

Al respecto, ha explicado que hay 23 niños y niñas con necesidades especiales y "en septiembre nos dijeron una cosa y en octubre nos recortaron de cinco a cuatro días y hay niños que sólo tienen 15 minutos al día de pedagogía terapéutica".

"No me cansaré de decirlo, los pueblos pequeños no nos estamos muriendo, nos están matando con los recortes en los servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia", ha incidido el regidor de Ardales.

Por su parte, la presidenta del AMPA María Mendoza, Nuria García, ha informado de que están "protestando todos los miércoles y así seguiremos haciéndolo porque estamos en desacuerdo con las decisiones de la Junta de Andalucía que afectan a nuestros niños y niñas, especialmente a quienes son más vulnerables, como los recortes en la atención a la diversidad de pedagogía terapéutica".

"No vamos a parar hasta que no tengamos garantías de una educación de calidad", ha dicho García en el encuentro con Valero, en el que también han participado la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y el diputado de la coalición de izquierdas en la Diputación de Málaga, Juan Márquez.