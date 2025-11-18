IU Málaga celebra que hermanas García Caparrós accedan a los documentos y espera "que se pueda conocer toda la verdad"

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha celebrado que las hermanas del joven sindicalista Manuel José García Caparrós hayan accedido a este martes a la desclasificación total de los documentos en torno a la muerte de su hermano el 4 de diciembre de 1977 cuando tenía 18 años durante una movilización pro autonomía andaluza. La coalición de izquierdas espera que se pueda conocer toda la verdad sobre esta muerte.

Valero ha manifestado que "hoy hemos acompañado a las hermanas Caparrós. Caparrós fue un joven trabajador, humilde, sindicalista de las Comisiones Obreras al que le arrebataron la vida por luchar por el autogobierno de Andalucía y la democracia. La lucha de las hermanas Caparrós por la desclasificación de la documentación es la lucha de Andalucía por la justicia, la verdad y la reparación"

Valero ha dicho que "durante muchos años --la familia García Caparrós-- ha sufrido silencio institucional y el portazo institucional. Y es que el asesinato de Caparrós, la verdad del asesinato, evidencia el mito de la Transición. No fue ni una transición pacífica, ni la democracia la trajeron unos cuantos grandes hombres en un despacho, ni mucho menos un rey emérito corrupto. La democracia la trajo la gente trabajadora en la calle, que como Caparrós se dejó su vida. Costó sangre, sudor y lágrimas. Como las lágrimas de las hermanas Caparrós, Paqui, Loli y Puri".

"Hoy estamos de enhorabuena y nos enorgullecemos de la lucha de las hermanas Caparrós. Nunca las hemos dejado solas. Y no las vamos a dejar solas. Hasta que se sepa toda la verdad y hasta que Caparrós sea reconocido como víctima del terrorismo de Estado", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha señalado que "hoy es un día de celebración para la familia Caparrós, para Andalucía y para Málaga. Hoy se ha dado un paso importante para la verdad, la justicia y la reparación. Caparrós es un símbolo de nuestra tierra y era una auténtica vergüenza que se siguiera ocultando todo lo que ocurrió con su asesinato".

Para Morillas se ha llegado tarde porque "cuarenta y ocho años de oscurantismo, de ocultar la verdad y de silencio institucional no es lo que merecía ni la memoria de Caparrós ni su familia. A dos días del cincuenta aniversario del fallecimiento del dictador, es una muy buena noticia que Paqui, Puri y Loli, que han estado décadas luchando por esclarecer lo ocurrido, tengan en su poder los documentos. Y también es una muy mala noticia para aquellos que enarbolan discursos negacionistas sobre la dictadura".

Por último, Morillas ha señalado que "cómo hasta ahora, las hermanas de Manuel José García Caparrós seguirán contando con el apoyo de Izquierda Unida. Ahora toca saber toda la verdad y que el día de hoy sea ejemplo y faro guía para otras familias de víctimas del franquismo y de la transición puedan encontrar, de una vez por todas, justicia".