IU Málaga exige "el fin del genocidio en Palestina" y anima a la participación en acciones solidarias en la provincia

Dirigentes y miembros de IU Málaga en una manifestación en apoyo al pueblo palestino, entre quienes están sus coordinadores pronvicial y local, Toni Morillas y Efraín Campos, respectivamente. - IU MÁLAGA.

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU Málaga ha exigido "el fin del genocidio en Palestina" y ha animado a "la participación en todas las acciones solidarias que se realicen en la provincia".

Así lo ha expresado la coordinadora de IU en la provincia de Málaga, Toni Morillas, quien se ha mostrado "contundente ante el genocidio que lleva a cabo Israel sobre el pueblo palestino", sobre lo que ha afirmado que "tanto la sociedad civil como plataformas, asociaciones y organizaciones políticas debemos seguir movilizándonos para exigir el fin del genocidio en Palestina".

"No hay espacio para la indiferencia cuando miles de personas están siendo asesinadas a causa de las bombas o de la hambruna que está provocando el estado criminal de Israel", ha añadido la también portavoz adjunta de la confluencia de Con Málaga en el Ayuntamiento de la capital.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno israelí presidido por Benjamín Netanyahu "pretende anexionarse el territorio palestino, con la connivencia del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre los territorios de Gaza y Cisjordania que está exterminando al pueblo palestino".

Desde IU han señalado que los bombardeos son "sistemáticos sobre hospitales, escuelas, universidades, depósitos de agua, la hambruna desatada que está asesinando a cientos de niños y niñas". También han criticado "el bloqueo de la ayuda humanitaria son características propias de lo que está ocurriendo, que no es otra cosa que un genocidio".

A juicio de Morillas, "resulta desesperante que esto esté pasando y que la comunidad internacional mire para otro lado". Asimismo, ha sostenido que "es la sociedad civil, la gente común, la que está marcando el camino con numerosas acciones de solidaridad y apoyo a lo largo y ancho de todo el Estado español".

De este modo, ha recordado la celebración de "cientos de movilizaciones convocadas desde hace meses, la Flotilla Global Sumud, que zarpará este domingo desde Barcelona con la intención de romper el bloqueo y visibilizar la complicidad internacional con el genocidio, o las acciones que activistas están llevando a cabo en la Vuelta Ciclista a España, son buenos ejemplos de ello".

La dirigente provincial de IU ha apostillado que "lo que corresponde es estar a la altura de esa ciudadanía y exigir la aplicación del Derecho Internacional y llevar a Netanyahu a la Corte Internacional de Justicia".

Desde IU Málaga han incidido en que "seguiremos empujando, desde las calles y desde las instituciones, para que el Gobierno de España asuma el sentir común de nuestra sociedad y sitúe a nuestro país en la vanguardia de la lucha contra este genocidio". "Hay que profundizar más, ser más contundentes y romper de forma inmediata las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como aplicar el embargo de armas", han agregado.

Por su parte, el coordinador local de IU, Efraín Campos, ha señalado que "mientras que la OTAN, EEUU o la Unión Europea están tolerando, e incluso promocionando, este genocidio, en Izquierda Unida nos situamos en el lado correcto de la historia y participaremos en cada movilización en defensa del pueblo palestino".

También ha adelantado que su formación estará "mañana mismo en la manifestación que partirá a las 20.00 horas desde la plaza de la Marina" y ha animado "a toda la gente de Málaga a que asista y haga de la ciudad un hervidero de solidaridad con Palestina".

Desde la organización de izquierdas han apuntado que "también estaremos presentes en las movilizaciones convocadas en el mes de septiembre en Antequera o Rincón de la Victoria y animamos a que se convoquen acciones que exijan el fin del genocidio y en solidaridad con Palestina en cada municipio de la provincia".