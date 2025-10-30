IU Málaga tacha los Presupuestos de la Junta de "pantomima" al no atender las "necesidades urgentes" de los malagueños

Archivo - La coordinadora provincial de IU Toni Morillas, ha manifestado tras conocer la propuesta los Presupuestos de la Junta que "son, de nuevo, una una pantomima que no sirve para atender las necesidades urgentes quue tienen los malagueños". - IU MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha manifestado tras conocer la propuesta de los Presupuestos de la Junta de Andalucía presentados por el PP que "son, de nuevo, una pantomima que no sirve para atender las necesidades urgentes que tienen los malagueños y las malagueñas en materia de acceso a la vivienda, en sanidad, educación o en atención a la dependencia".

Morillas ha incidido en que "estamos, otra vez, ante unos Presupuestos en los que se pintan inversiones que ya fueron pintadas en el presupuesto del año anterior y que el equipo de Gobierno del PP dejó sin ejecutar. Es, por tanto, una nueva venta de humo".

Asimismo, la coordinadora de la organización de izquierdas ha destacado que la provincia de Málaga es la penúltima en inversión por habitante.

Para Morillas, "Málaga está a la cola en inversiones por parte de la Junta y, lo más relevante, es que hablamos de una provincia que está fuertemente afectada por la política especulativa y por unos precios en materia de vivienda que hacen que sea prácticamente imposible acceder a ella, y ante esta situación, lo que nos encontramos es que el Gobierno de la Junta del PP hace una inversión raquítica en materia de promoción de vivienda pública, de rehabilitación de vivienda y de apuesta por medidas valientes que permitan limitar y bajar los precios de la vivienda en la provincia".

"En materia de servicios públicos, somos la comunidad autónoma que tiene las listas de espera más altas, tanto en el ámbito sanitario como en la atención a la dependencia, y los presupuestos que presenta el PP vienen de nuevo a hacer una inversión raquítica en unos servicios públicos que son esenciales para garantizar los derechos" ha criticado Morillas.

Por último, la líder de IU ha criticado que "estamos ante un presupuesto que viene lastrado por la política fiscal de Moreno Bonilla, donde, de nuevo, los regalos fiscales a los más ricos, a los grandes propietarios, vuelven a lastrar el presupuesto del que dispone. Además, es un presupuesto en el que, al haber renunciado Moreno Bonilla a la quita de la deuda, nos encontramos con una pérdida de más de 400 millones de euros que podrían destinarse al fortalecimiento de los servicios públicos en Málaga".