El Jardín Botánico Histórico La Concepción de Málaga incorpora un servicio gratuito de audioguía para sus visitantes

Archivo - Jardín Botánico de La Concepción de Málaga capital en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico Histórico La Concepción de Málaga implantará un servicio gratuito de audioguía para facilitar, mejorar y enriquecer la experiencia de sus visitantes.

Así, a través de esta guía telemática, los usuarios podrán acceder a información sobre la historia, la botánica y curiosidades de este enclave municipal accediendo mediante el escaneo desde sus propios dispositivos móviles un código QR.

Desde este código se enlazará a un mapa interactivo con un itinerario marcado donde resaltan 20 puntos de interés numerados con enlace a imágenes y una locución que se ofrecerá en castellano, inglés, francés, alemán. Entre estos espacios seleccionados se encuentran el Paseo de Plátanos, la Casa Palacio, el Cenador o la cascada de Monsteras, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La implantación de este nuevo servicio ha sido impulsada por el Ayuntamiento, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, a través de un contrato formalizado en mayo de 2025 con la empresa Spertoria, S.L.U. por un importe de 5.989,5 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos años, que incluye producción, alojamiento y mantenimiento de la guía.

Según recoge el contrato, se ofrecerán locuciones en español, inglés, francés y alemán de los textos que se elaboren para cada pista de la audioguía, de una duración aproximada de 30 minutos.

En cuanto al alojamiento, con objeto de mejorar la usabilidad cuenta con un teclado numérico para seleccionar las pistas, cada una de las cuales incluirá una fotografía del lugar junto a los textos, y se ha habilitado un mapa interactivo para localizar los distintos puntos de interés.

De igual modo, este servicio también permitirá al Ayuntamiento conocer datos estadísticos sobre las visitas, con gráficas interactivas que proporcionarán información sobre la audiencia y el uso de las audioguías relativa al número de usuarios, países de procedencia, idioma seleccionado, pistas más escuchadas o dispositivos utilizados. Igualmente, se incorporarán pequeñas encuestas para que los usuarios valoren la visita y puedan hacer comentarios y sugerencias.